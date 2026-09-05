ÚLTIMA HORA: Sale lesionado portero de la Selección Mexicana en el Atlético de San Luis vs Chivas

Este sábado 5 de septiembre del 2026, en el primer tiempo del partido de Atlético de San Luis vs Chivas de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, salió lesionado el guardameta Andrés Sánchez, arquero que ha sido convocado en varias ocasiones a la Selección Mexicana y que en la nueva etapa al mando de Rafael Márquez buscaba ganarse un lugar.

Al minuto 33 del primer tiempo, salió del terreno de juego, en su lugar terminó entrando Lajud para poder defender el arco del equipo.

32’ | Cambio de nuestro equipo. Entra Gibrán Lajud, sale Andrés Sánchez.#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/BUnmc3NXy2 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) September 5, 2026

Andrés salió del terreno de juego con lágrimas pues siente que puede ser una lesión de gravedad. El portero se quedó en las bancas y empezó a recibir atención médica.

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