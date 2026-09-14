¡AL MOMENTO!: Los resultados de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

Se fue una jornada más del Torneo Apertura 2026 y ya tenemos nuevo líder en el futbol mexicano. El Club América perdió la cima tras caer en el Clásico Joven ante Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara lo aprovecharon a la perfección. Rayados de Monterrey y Tigres no se hicieron daño en la Sultana del Norte, mientras que, la Franja del Puebla ya es una realidad del semestre al meterse de lleno en zona de liguilla.

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Los pupilos de Gabriel Milito vencieron a los Pumas de la UNAM en un duelo de poder a poder en suelo tapatío y ya le sacan un punto al sublíder; los Diablos Rojos del Toluca. Por sí fuera poco, los Gallos Blancos de Querétaro también es una de las gratas sorpresas y sacó las tres unidades en una de las canchas más complicadas del circuito nacional; la de los Xolos de Tijuana.

Resultados jornada 8 del Apertura 2026

Viernes 11 de septiembre

Necaxa 0-1 Puebla — Mathías Tomás (92')

Atlante 0-3 Pachuca — Salomón Rondón (12'), Robert Kenedy (19'), Oussama Idrissi (37')

Tijuana 0-1 Querétaro — Mateo Coronel (29')

Sábado 12 de septiembre

Toluca 5-2 Atlas — Alexis Vega (18'), Jesús Angulo (21'), Federico Viñas (28'), Paulinho (52'), Jorge Rodríguez (59') / Florián Monzón (50'), Duk (78')

Monterrey 0-0 Tigres

Cruz Azul 4-3 América — Érik Lira (18'), José Paradela (34'), Jesús Orozco (44'), Gabriel Fernández (71') / Brian Rodríguez (51'), Óscar Perea (89'), Miguel Borja (89')

Domingo 13 de septiembre

Chivas 3-0 Pumas — Santiago Sandoval 2’ y 55’, Bryan González 66’

Santos 2-1 Juárez — Óscar Estupiñán 53’ (pen) / Ezequiel Bullaude 63’, Esteban Lozano 77’

Lunes 14 de septiembre

León vs Atlético San Luis — 19:00 (pendiente)

Jornada 9 del Apertura 2026

Viernes 18 de septiembre



Puebla vs Atlante — 19:00 CST — Estadio Cuauhtémoc

Juárez vs Tigres — 21:00 CST — Estadio Olímpico Benito Juárez

Sábado 19 de septiembre

Atlas vs Pumas — 17:00 CST — Estadio Jalisco

Atlético San Luis vs Necaxa — 17:00 CST — Estadio Alfonso Lastras / Libertad Financiera

Monterrey vs Cruz Azul — 19:00 CST — Estadio BBVA

América vs Chivas — 21:00 CST — Estadio Banorte



Domingo 20 de septiembre

Pachuca vs Tijuana (Xolos) — 18:00 CST — Estadio Hidalgo

Toluca vs Santos Laguna — 18:00 CST — Estadio Nemesio Díez

Querétaro vs León — 20:00 CST — Estadio Corregidora

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