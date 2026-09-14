¡AL MOMENTO!: Los resultados de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX
Cruz Azul se quedó con el Clásico Joven ante el América, Rayados y Tigres no se hicieron daño en la Sultana del Norte y el Atlas fue goleado en Toluca.
Se fue una jornada más del Torneo Apertura 2026 y ya tenemos nuevo líder en el futbol mexicano. El Club América perdió la cima tras caer en el Clásico Joven ante Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara lo aprovecharon a la perfección. Rayados de Monterrey y Tigres no se hicieron daño en la Sultana del Norte, mientras que, la Franja del Puebla ya es una realidad del semestre al meterse de lleno en zona de liguilla.
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Los pupilos de Gabriel Milito vencieron a los Pumas de la UNAM en un duelo de poder a poder en suelo tapatío y ya le sacan un punto al sublíder; los Diablos Rojos del Toluca. Por sí fuera poco, los Gallos Blancos de Querétaro también es una de las gratas sorpresas y sacó las tres unidades en una de las canchas más complicadas del circuito nacional; la de los Xolos de Tijuana.
Resultados jornada 8 del Apertura 2026
Viernes 11 de septiembre
- Necaxa 0-1 Puebla — Mathías Tomás (92')
- Atlante 0-3 Pachuca — Salomón Rondón (12'), Robert Kenedy (19'), Oussama Idrissi (37')
- Tijuana 0-1 Querétaro — Mateo Coronel (29')
Sábado 12 de septiembre
- Toluca 5-2 Atlas — Alexis Vega (18'), Jesús Angulo (21'), Federico Viñas (28'), Paulinho (52'), Jorge Rodríguez (59') / Florián Monzón (50'), Duk (78')
- Monterrey 0-0 Tigres
- Cruz Azul 4-3 América — Érik Lira (18'), José Paradela (34'), Jesús Orozco (44'), Gabriel Fernández (71') / Brian Rodríguez (51'), Óscar Perea (89'), Miguel Borja (89')
Domingo 13 de septiembre
- Chivas 3-0 Pumas — Santiago Sandoval 2’ y 55’, Bryan González 66’
- Santos 2-1 Juárez — Óscar Estupiñán 53’ (pen) / Ezequiel Bullaude 63’, Esteban Lozano 77’
Lunes 14 de septiembre
- León vs Atlético San Luis — 19:00 (pendiente)
Jornada 9 del Apertura 2026
- Viernes 18 de septiembre
- Puebla vs Atlante — 19:00 CST — Estadio Cuauhtémoc
- Juárez vs Tigres — 21:00 CST — Estadio Olímpico Benito Juárez
Sábado 19 de septiembre
- Atlas vs Pumas — 17:00 CST — Estadio Jalisco
- Atlético San Luis vs Necaxa — 17:00 CST — Estadio Alfonso Lastras / Libertad Financiera
- Monterrey vs Cruz Azul — 19:00 CST — Estadio BBVA
- América vs Chivas — 21:00 CST — Estadio Banorte
Domingo 20 de septiembre
- Pachuca vs Tijuana (Xolos) — 18:00 CST — Estadio Hidalgo
- Toluca vs Santos Laguna — 18:00 CST — Estadio Nemesio Díez
- Querétaro vs León — 20:00 CST — Estadio Corregidora
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