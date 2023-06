Chucky Lozano jugaría con Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Chucky Lozano se convirtió en el primer mexicano en ganar el Scudetto de la Serie A, una temporada en la que dominó el campeonato en Italia de principio a fin con el Napoli, lograron un total de 90 puntos, siendo el equipo con mejor promedio ofensivo (marcaron 77 goles a favor), y tuvieron una de las mejores defensivas (recibieron sólo 28 tantos, siendo el equipo que menos permitió).

Pese a ser uno de los futbolistas más desequilibrantes del Napoli, su estancia en el club estaría muy cerca de concluir, el futbolista tiene una de las fichas más altas del equipo y por su situación contractual sería el momento adecuado para darle salida y ahorrarse una buena suma. Ante esta situación ha surgido desde Italia la noticia de que el fútbol de Arabia Saudita apostaría por su llegada en este verano.

Te puede interesar: Real Madrid | Filtran reacción del vestuario tras noticia de Kylian Mbappé

Chucky Lozano jugaría con Cristiano Ronaldo

De acuerdo con la prensa italiana, Al Ahly y Al Nassr son los dos equipos interesados en fichar al Chucky Lozano para la siguiente temporada. El futbol de Arabia Saudita continúa con su proyecto de expansión y apostaría fuerte por el fichaje del futbolista de la Selección Mexicana. Los reportes indican que el equipo de Cristiano Ronaldo le haría una oferta por 10 millones de euros por temporada (el doble de lo que percibe actualmente con e Napoli). Además, la información incluye que Stanislav Lobotka (compañero de Hirving), también entraría en la operación.

De momento el jugador eslovaco y sus agentes no han dado señales, pero Al Ahly y Al Nassr, no tendrían problema en afrontar el tema económico. Por su parte el Chucky Lozano marcó un total de 23 goles en las cuatro temporadas de Serie A que disputó. Lo que sería una garantía de goles en combinación con Cristiano Ronaldo que ya no suele tirarse por los costados. La explosividad del ex del PSV Eindhoven podría sumarle buenos números al portugués, que jugaría con el segundo futbolista mexicano en su carrera, pues ya coincidió con el Chicharito Hernández en el Real Madrid.

Te puede interesar: Lucas Moura es criticado por la prensa brasileña por fichar por la Liga MX

“En lo que respecta a Lozano, los aportes que vienen de García (técnico del Al Nassr) terminan entrelazados con lo que es el mercado y ciertas dinámicas. Desde el punto de vista técnico, Lozano es el jugador perfecto para García, le da la vuelta al juego y va vertical”, sentenció Francesco Modugno, periodista de Sky Sports Italia.