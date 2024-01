Mensaje a Messi: el pastel que el Al-Nassr le regaló a CR7 traía recadito

Cristiano Ronaldo realizó una serie de declaraciones recientes en donde minimiza el valor de premios individuales como el Balón de Oro y el galardón The Best, toda vez que siente han perdido credibilidad ante las polémicas designaciones. Sin embargo, sus compañeros en el Al-Nassr no requieren de ningún respaldo para saber que tienen al mejor de la historia en casa, al menos eso da a entender el pastel con el que sorprendieron al monstruoso goleador portugués.

El club árabe compartió a través de redes sociales un video donde se ve a jugadores y miembros del cuerpo técnico disfrutando de una cena. En cierto momento todos comienzan a aplaudir y CR7 lo hace sin saber muy bien por qué, es hasta que ve el pastel cuando entiende todo. Ronaldo agradeció a todos los presentes el detalle mientras algunos confiesan la gran alegría que representa jugar junto a uno de los más letales delanteros que jamás se haya visto.

“Los premios siguen persiguiendo al GOAT (mejor de todos los tiempos, por sus siglas en inglés)", dice el mensaje con el que acompañaron el obsequio, mismo que tiene una foto del atacante con el trofeo Maradona, mismo que le fue entregado durante los Globe Soccer Awards, que reconocen a lo mejor del balompié en Europa y Oriente Medio. El portugués perforó las porterías rivales en 54 ocasiones durante el 2023, superando a cualquier otro en el planeta.

Cabe mencionar que Ronaldo criticó la credibilidad del Balón de Oro y el The Best, esto en una entrevista ante medios de su país. “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”.

¿Cuándo jugará CR7 vs Lionel Messi?

El Inter de Miami de Lionel Messi y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se medirán el jueves 1 de febrero a las 12:00 del mediodía en el marco de la pretemporada. Será un capítulo más entre las leyendas del deporte que marcaron época mientras militaban en el Viejo Continente y la sede será Riad, Arabia Saudita.

