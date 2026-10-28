Al-Nassr vs Al-Kholood: La Hora Exacta para ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia

El campeón defensor y su máxima figura (Cristiano Ronaldo) continúan en la disputa de la temporada 2026-27, ahora con un nuevo reto en el torneo liguero. Al-Nassr vs Al-Kholood pertenece a las actividades de la Jornada 12 de la Liga de Arabia y por eso he aquí la información para ver EN VIVO el próximo jueves 29 de octubre de 2026. El juego está pactado para iniciar al mediodía en el tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Al-Nassr vs Al-Kholood de la Liga de Arabia?

Aunque los primeros duelos de la temporada encontraron altibajos en nivel y resultados, el campeón vigente de Arabia ha recompuesto el camino. Son segundos de la clasificatoria y cuentan con 4 triunfos de manera consecutiva, donde 3 fueron en la liga doméstica. Por ello, este enfrentamiento en casa es imperdible, si es que quieren meterle presión al líder de la competencia (Al Hilal).

Por su parte, Al- Kholood es un club mucho más modesto, que en tema de puntaje se ha mantenido en zona media en años recientes... aunque con 4 o 6 unidades por encima de los descendidos. Actualmente cuenta con 12 puntos y un duelo menos que la mayoría, por lo que la suma de unidades les ayudaría mucho para instalarse en zona media alta. Aunque… van contra los campeones de la liga.

¿Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs Al-Kholood de la Liga de Arabia?

A lo largo del año la Liga Profesional Saudí ha tenido distintos espacios donde sus actividades se pueden ver para el territorio mexicano. En estos momentos, estos son a los que puedes acudir.

FOX - Esta cadena ha apostado fuerte por diferentes ligas internacionales, incluida la de Arabia.

Esta cadena ha apostado fuerte por diferentes ligas internacionales, incluida la de Arabia. DAZN - Se indica que esta plataforma streaming también transmite algunos duelos semana con semana.

Se indica que esta plataforma streaming también transmite algunos duelos semana con semana. Azteca Deportes - Mientras que Azteca también cuenta con algunos partidos que se pasan por las señales digitales de la aplicación o el sitio web.

Posibles alineaciones Al-Nassr vs Al-Kholood