Liverpool 0-1 Chelsea EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 28 de octubre; partido de la Carabao Cup en el Estadio Anfield

Este miércoles 28 de octubre del 2026, se enfrentan Liverpool vs Chelsea en el partido de la Carabao Cup correspondiente a la cuarta ronda. Un partido llamativo entre dos equipos que se espera puedan competir por el titulo.

El encuentro arranca en punto de las 14 horas tiempo del centro de México y se jugará en Anfield. Ambos equipos buscan poder llevarse la victoria.

Fourth round action coming 🔜 pic.twitter.com/o3dLSBwcvI — Liverpool FC (@LFC) October 28, 2026

Así llegan Liverpool y Chelsea

Los Reds, bajo Andoni Iraola, llegan con cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. Están en cuarto lugar en la Premier League con 15 puntos y empiezan a mostrar una mejoría en su estilo de juego, algo que había causado dudas entre los aficionados.

Por otra parte, el Chelsea de Xabi Alonso llega de perder ante el Tottenham 2-0 en la Premier League, ocupa el quinto lugar con 13 puntos conseguidos. Los Blues llegan con la baja de Palmer que está suspendido, João Pedro lesionado y el Dibu Martínez que se encuentra recuperandose de su lesión.

Anfield Stadium, el recinto en el que se juega el Chelsea vs Liverpool de la Carabao Cup

El Anfield Stadium será el recinto del partido entre Liverpool y Chelsea de los octavos de final de la Carabao Cup 2026-2027, que se disputa este miércoles 28 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México

Ubicado en la legendaria ciudad de Liverpool, Inglaterra, el histórico inmueble es la casa de los Reds desde 1892 y tiene una capacidad aproximada de 61,000 espectadores.

¿Cuánto costaron los boletos para este partido?

Los boletos para el Liverpool vs Chelsea de la Carabao Cup 2026 tuvieron precios oficiales de entre 30 y 45 libras esterlinas dependiendo de la ubicación dentro del Anfield Stadium. Al tipo de cambio hoy, costaron entre 750 y 1160 pesos mexicanos, un precio bastante razonable.

Clima hoy en Anfield Stadium para partido Chelsea vs Liverpool

El clima en Anfield Stadium para el partido Liverpool vs Chelsea de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026, será frío y mayormente nublado, con una temperatura aproximada de 11 grados Celsius al inicio del encuentro, programado para las 20:00 horas de Inglaterra, que en el tiempo del centro de México son las 2pm.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la probabilidad de lluvia durante el partido será de apenas 1%, por lo que no se esperan lluvias que puedan afectar este encuentro por los octavos de final de la Carabo Cup.