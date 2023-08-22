Cristiano Ronaldo y Al-Nassr logran el milagro y clasifican a la Champions League AFC

Cristiano Ronaldo podrá disputar la Liga de Campeones de la AFC, el cual es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre las competiciones organizadas por la Confederación Asiática.

El conjunto del Al-Nassr logró remontar para no quedar eliminado de la Champions League AFC en los Play-off ante el Shabab Al-Ahli. El partido parecía bastante cerrado y en el primer tiempo se fueron empatando 1-1 pero lograron darle la vuelta para llevarse la clasificación.

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Así consiguió el pase el Al-Nassr

El partido inició con varias emociones, desde el minuto 11, Anderson Talisca logró anotar el primer gol del partido con una gran asistencia de Marcelo Brozovic. Tan solo siete minutos después, Yahay Al Ghassani empató el marcador con asistencia de Munas Dabbur.

El primer tiempo terminó empatado pero con bastante polémica pues Cristiano Ronaldo terminó recriminando a los árbitros de faltas que no marcaron para el Al-Nassr y porque la anotación del Shabab Al Ahly era fuera de juego.

Para el segundo tiempo, desde el primer minuto, Shabab Al Ahly logró llevarse la ventaja con un doblete de Yahya Al Ghassani. Situación que complicó a Al-Nassr. El equipo de CR7 no bajó los brazos y logró el empate al minuto 88 con un gran gol de Sultan Al Ghanam. Con el resultado igualado a dos, los espacios se abrieron y en el tiempo agregado, Anderson Talisca marcó el tercer gol que le daba el pase al Al-Nassr.

Para terminar con broche de oro, Cristiano Ronaldo cubrió el balón de buena forma y esperó la llegada de sus compañeros para asistir a Marcelo Brozovic en el minuto 97 y así terminar asegurando el pase a la fase de grupos de la Champions League AFC.

GOLAZO DE BROZOVIC TRAS JUGADA DE CRISTIANO, ASISTENCIA DEL BICHO 😍😍😍😍 pic.twitter.com/LLjnxdPQVt — MadridTotal (@MadridTotal_) August 22, 2023

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