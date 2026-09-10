Al Qadisiya vs Al Ettifaq; dónde ver EN VIVO a Julián Quiñones en la Liga de Arabia Saudita

Julián Quiñones vuelve al ruedo en uno de los duelos más interesantes que se llevarán a cabo este fin de semana dentro de la Liga de Arabia Saudita, esto luego de que el Al Qadisiya le haga los honores al Al Ettifaq a fin de buscar un triunfo más en la temporada.

cruz azul

Ambas instituciones llegan a este compromiso dentro de los primeros diez lugares de la clasificación general en Arabia Saudí; sin embargo, es una realidad que es el Al Qadisiya de Julián Quiñones quien está muy cerca de los primeros puestos en una de las Ligas con más crecimiento en los últimos años.

¿Cómo le ha ido a Julián Quiñones con el Al Qadisiya?

En estos momentos el Al Qadisiya se encuentra en el Top 3 de la clasificación general en Arabia Saudita junto a otros equipos como el Al Hilal y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, lo cual habla del excelente impacto que el mexicano Julián Quiñones ha tenido desde su arribo al país.

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De jugar en los Venados de Yucatán a ser nominado al Balón de Oro y ser el héroe de México en la Copa del Mundo. JULIAN QUIÑONES. pic.twitter.com/74KP5DCL2G — Cerebros (@CerebrosG) September 8, 2026

Cabe mencionar que el nacido en Colombia salió de la Liga BBVA MX luego de ganarlo todo con el Atlas y el América para una nueva aventura en el balompié saudí a través del Al Qadisiya, equipo que logró su ascenso recientemente y que, ahora, lucha por el primer lugar general.

Por tal motivo, se espera que Julián vuelva a demostrar su influencia en el campo a través de goles o asistencias de la misma forma en que ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA, misma en donde anotó 4 dianas para la Selección Mexicana. Además, ya suma más de 75 tantos con el conjunto saudí hasta ahora.

¿Dónde ver EN VIVO al Al Qadisiya de Julián Quiñones contra el Al Ettifaq?

Será este viernes 11 de septiembre cuando el Al Qadisiya y el Al Ettifaq se vean una vez más las caras a fin de demostrar quién es el mejor equipo en el terreno de juego. El partido, a disputarse en el Príncipe Mohamed Bin, comenzará a las 9:25 horas y será transmitido por Fox One.