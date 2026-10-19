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Al Taawon vs Al Qadisiya: La Hora para ver EN VIVO a Julián Quiñones en la Liga de Arabia

Al Taawon vs Al Qadisiya es un encuentro de alto impacto en la cima de la Liga de Arabia. Por eso debes saber dónde y cómo ver el partido de Julián Quiñones.

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|Crédito: Instagram - @altaawounfc y @julianquinones33

Escrito por: Pablo García - Marktube

Después de jugarse casi un tercio de la temporada 2026-27, el futbol árabe está en plena pelea entre 3 clubes con la meta de campeonar. Por eso, la actividad del club de Julián Quiñones es imperdible por este contexto. Y asimismo, este artículo te informa dónde y cómo ver EN VIVO el Al Taawon vs Al Qadisiya de la Jornada 10. El partido ocurrirá este martes 20 de octubre, en la cancha del King Abdullah Sport City, en punto de las 9:10 de la mañana en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Al Taawon vs Al Qadisiya de la Liga de Arabia?

Este enfrentamiento tendrá al Al Taawon tratando de sobrevivir ante uno de los líderes de la competencia. Lamentablemente para ellos su año ha sido lo que le sigue de malo. Tras 9 fechas previas, solamente tienen 4 unidades y no han ganado. Esto los convierte en una víctima de cara al duelo contra un Al Qadisiya que se ve fuerte y con serias intenciones de llevarse el trofeo a casa este año.

Precisamente el club donde milita Julián Quiñones ha sostenido su gran momento mostrado desde el año pasado, pero ahora compitiendo palmo a palmo contra Al-Nassr y Al Hilal. Vienen de vencer al Abha el viernes pasado. La única desventaja es que sus dos rivales mencionados tienen un partido menos, por lo que este enfrentamiento debe ser uno donde saquen las 3 unidades y metan presión sobre los grandes titanes de la liga.

¿Dónde ver el Al Taawon vs Al Qadisiya de la Liga de Arabia?

En la actualidad el interés por esta liga disminuyó claramente y por eso han existido cambios en las plataformas que transmiten los duelos de la Liga Profesional Saudí para México. Por eso, se indica que DAZN y FOX ONE son las dos plataformas streaming que están pasando duelos del Al-Nassr y Al Qadisiya. Sin embargo, se te anima a confirmar con los proveedores los juegos semanales que pasan por sus pantallas.

Probables alineaciones Al Taawon vs Al Qadisiya

  • Posible alineación Al Taawon - DT Al-Hussain - Mailson; Zineddine Belaïd, Ibrahim Mahnashi y Al Mufarraj; El Mahdioui, Al Ghamdi, Marin Petkov y Abdulrahman Hendi; Al Kuwaykibi, El Bahraoui y Abderazak Hamdallah.
  • Posible alineación Al Qadisiya - DT Brendan Rodgers - Koen Casteels; Gastón Álvarez, Badra Diabaté y Jehad Thakri; Julian Weigl, Tijjani Reijnders, NahitánNández, Abu Aishamat y Bonsu Baah; Mateo Retegui y Al-Juwayr.
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