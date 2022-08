Alan Mozo revela que eligió a Chivas sobre el dinero de otros equipos

Uno de los fichajes que tuvo más revuelo para el Apertura 2022 fue la llegada de Alan Mozo a Chivas. El canterano de Pumas, quien dio inicio a su carrera con el conjunto de la UNAM, estuvo en el podcast del ‘Canelo’ Angulo y dio varios detalles sobre su llegada al Club Deportivo Guadalajara.

“Siempre me ha gustado Chivas. Es un equipo enorme y siempre había mostrado el interés y las ganas de venir.

“En Pumas llevaba toda mi vida. Es un equipo que siempre voy a querer y entre mis planes está volver algún día, retirarme en ese equipo porque me dio la oportunidad de cumplir mi sueño”, dijo Mozo en la charla con el mediocampista rojiblanco.

Además, sin dar nombres de otros equipos, el ex jugador del Club Universidad dio a conocer que hubo otras escuadras interesadas en llevarlo a sus filas, no obstante, el Rebaño Sagrado siempre había mostrado interés y el lateral de 25 años de edad sacrificó el dinero por llegar a un club en el que se siente prioridad.

“Desde que jugamos en la temporada (Clausura 2022), empezaron los acercamientos con la directiva de Chivas, mi representante y la de Pumas. La verdad es que había otros equipos que me querían, equipos con más lana. Había un equipo importante y la verdad es que en Chivas yo notaba que me querían, me sentí una de las prioridades y yo no quería ir a un lugar donde fuera una opción. Así fue como me incliné por seguir con la posibilidad de venir y se dio”, agregó.

Por otra parte, Alan Mozo habló de su sentir como jugador rojiblanco, señalando que se ha sentido como en casa y la importancia de la filosofía del equipo.

“No soy canterano de Chivas pero me siento muy identificado porque representamos algo más. Somos puros mexicanos”, puntualizó.

Alan Mozo no vive un buen momento en Chivas

Durante el Apertura 2022, Alan Mozo no ha logrado afianzarse en el Club Guadalajara. Luego de 10 fechas disputadas, el lateral ha visto actividad en siete partidos de los cuales, en cuatro ocasiones ha saltado a la cancha como titular.

Será el próximo sábado 27 de agosto, cuando Mozo se reencuentre con Pumas. El equipo dirigido por Andrés Lillini visita a Chivas en la Jornada 12 de la Liga BBVA MX.

