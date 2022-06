Voy a defender esta playera con más compromiso: Alan Mozo

Alan Mozo, refuerzo de lujo de las Chivas, platicó en exclusiva con Azteca Deportes, sobre el nuevo reto que tendrá como jugador del Rebaño Sagrado

Existe una nueva ilusión en Chivas. El Rebaño Sagrado tiene nuevas caras para el Apertura 2022, como refuerzo estrella llegó Alan Mozo. El, ahora, defensa rojiblanco vive con ilusión este nuevo camino que tendrá dentro del futbol mexicano.

“Estoy con una mini selección de México, me contaba Ricardo (Cadena), de la vez que platiqué con él, que una vez dijo que quién había jugado en selección y todos levantaron la mano”, aseguró exjugador de los universitarios.

Él mismo explica que salir de Pumas no fue nada fácil, pues fue el conjunto que le dio la oportunidad de convertirse en futbolista profesional.

“Yo siempre voy a estar agradecido con Pumas, y cuando en algun punto me necesiten yo voy a estar para ellos, como ellos estuvieron para mi”, agregó.

La nueva sociedad en el ataque de las Chivas

Ahora, no será Juan Ignacio Dinenno el que reciba los pases de gol de Alan Mozo, pero desde ya, en la pretemporada del Rebaño Sagrado, el lateral por derecha ha creado una nueva sociedad con la delantera de las Chivas.

“Yo no conocía al ‘Chelo’ Saldívar y la verdad es que me he llevado muy bien con él y le he dicho ‘sabes qué, tú no te salgas del área yo ahí voy a intentar buscarte’. Además, quiere que les quede claro a los aficionados que está playera la voy a defender igual o con más compromiso y profesionalismo que la anterior”, finalizó.