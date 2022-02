A Alan Mozo le desagrada el posible despido de Santiago Solari

Una victoria de Pumas ante el América, todo indica, derivaría en el despido de Santiago Solari como entrenador azulcrema. Un sector de la afición auriazul ha manifestado su deseo de que dicho escenario se capitalice; sin embargo, el lateral derecho de los universitarios, Alan Mozo, no está de acuerdo.

“Es un trabajo y, a mí en lo personal, no me gusta que nadie pierda un trabajo. Yo creo que es parte de y estoy seguro de que el América va a salir a ganar, como nosotros”, dijo el ‘2', en la previa del denominado ‘Clásico Capitalino’.

Pumas vs América rivalidad desde fuerzas básicas

El defensor de 24 años, surgido de la cantera felina, recordó que la rivalidad con los de Coapa le fue infundida desde su etapa en las categorías juveniles y aseguró que el pasado reciente no influirá en la narrativa del juego.

“Es un partido diferente, nos lo inculcan desde fuerzas básicas. El momento de cada equipo no es relevante. Uno puede ir superlíder y el otro, hasta abajo de la tabla, y sabemos que estos partidos se tienen que ganar sí o sí", reflexionó.

Cuestionado por el factor que hace de estos Pumas un equipo superior al de las Águilas, Mozo Rodríguez se remontó a su esencia futbolística y las características de los jugadores con ‘ADN de cantera’.

“Pumas siempre se ha caracterizado por sus raíces, la cantera, yo creo que ese es un plus que nosotros tenemos que hacer notar en la cancha. Nosotros nunca paramos de correr y vamos a hacer eso el sábado para salir a ganar”, señaló, no sin rememorar su actuación en los cuartos de final del torneo anterior, donde dio tres asistencias.

“Es un partido lindo, que me motiva. Siempre veo videos antes de los partidos y esas jugadas también forman parte. Yo sé que es un partido diferente, pero siempre me gusta influir en el marcador y me voy a esforzar al máximo para hacerlo así este fin de semana”, decretó.

Dinenno se olvida de Santiago Solari

Juan Ignacio Dinenno coincidió con Alan en la percepción del encuentro y descartó que su atención esté fijada en las repercusiones que el marcador pueda tener en el ‘nido’.

“No nos ponemos a pensar en cómo viene el rival, sólo hacemos foco en sus virtudes y en sus debilidades, en cómo poder explotarlas y poder ganar el partido, que es lo que nos compete a nosotros”, concluyó el ariete.