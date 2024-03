Alan Mozo RESPONDE a Henry Martín sobre la presión en Chivas

Faltan tan sólo horas para que Chivas y América se enfrenten en el primero de tres Clásicos en menos de diez días; este primer encuentro de octavos de final se jugará en Guadalajara.

La situación entre ambos equipos ya se ha puesto bastante ‘calientita’ con declaraciones de jugadores de ambas instituciones.

El dardo de Alan Mozo a Henry Martín

De primera instancia, Henry Martín, delantero de las Águilas, comentó de forma pública que en el equipo de Coapa se vive más presión que en cualquier otro equipo de la Liga BBVA MX.

Después, Alan Mozo fue cuestionado sobre los mismos comentarios del delantero rival, a lo que respondió: “yo juego en Chivas, no sé cómo se vive en América y no me interesa”, constató el lateral derecho, “la presión aquí es todos los días. No sólo representamos un equipo, sino una ideología, que es de jugar con puro mexicano y eso representa algo muy importante”, agregó el zaguero.

Para el futbolista del Rebaño los partidos ante América son de una rivalidad personal, no sólo por jugar en Chivas, que es el acérrimo rival, sino porque antes tuvo trayectoria profesional en Pumas, donde también América es el máximo oponente.

“Siempre son partidos especiales, crecí con la ideología de que no se pueden perder y en lo personal siempre me gusta ganarlos”, comentó; pero el número 2 rojiblanco ya tiene experiencia en derrotar al América.

Derrotarlos no sólo en un partido de fase regular, sino de eliminación directa, como el que se jugará en la cancha del Estadio Akron. En el Clausura 2023, Alan Mozo estuvo presente en la semifinal del Estadio Azteca, donde Chivas remontó al América para terminar con un marcador global de 3-2 que los terminó por clasificar a la final.

Asimismo, Mozo aseguró que al equipo no le importan las probabilidades ni cómo los perciba la gente: “no sé en qué papel nos ponga la gente, nosotros sabemos el rol que representamos. Nosotros no somos víctimas de nadie, somos protagonistas y así lo vamos a demostrar”, cerró.