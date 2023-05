Alan Pulido expresa su deseo de jugar con un equipo grande de Liga MX

El contrato de Alan Pulido con el Sporting Kansas City se encuentra a meses de terminar. Con vigencia hasta el mes de diciembre de 2023, el delantero mexicano ha expresado su deseo de volver a jugar en la Liga MX y piensa en un futuro llamado a la Selección Mexicana dirigida por Diego Cocca.

En la presente campaña de la MLS, el atacante mexicano ha visto actividad en 133 minutos a lo largo de tres partidos disputados. Y es que Alan Pulido viene regresando de una lesión en la rodilla por la cual, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, situación por la que en la Temporada 2022 no tuvo actividad y va regresando poco a poco.

Las opciones de Alan Pulido en la Liga MX

En su paso por el futbol mexicano, Alan Pulido vio actividad con Tigres y Guadalajara. En el conjunto de la UANL, el delantero pudo levantar una Liga MX un trofeo de Copa, mismos campeonatos que conseguiría más tarde perteneciendo a las Chivas.

“Hay equipos a los que le tomé mucho cariño y todo el mundo sabe cuál es, porque se lograron cosas importantes, el título de goleo, además de que se dio mucho carisma con la gente, porque la gente sintió que me entregué por ellos, en fin, todo el equipo se unió de una gran forma. No me cierro a ninguna oportunidad. Me encantaría regresar a Chivas, pero el futbol es de momentos y no se sabe nada. Lo principal en estos momentos es el Sporting y que estoy jugando, eso me tiene muy feliz.

“Sinceramente no tengo nada contra Tigres. Pasaron cosas tiempo atrás. Obviamente hay gente que tiene resentimiento, pero hay gente que no”, dijo Alan Pulido en entrevista para El Universal.

Sobre su regreso a la actividad en la Major League Soccer con el equipo de Kansas, el atacante asegura que busca aprovechar el momento y tiene en mente el poder regresar a Europa.

“No me cierro a nada. Quizá seguir aquí, quizá Europa, aunque lo veo complicado, por la edad”, agregó Pulido.

