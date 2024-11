ÚLTIMO MOMENTO: Alan Pulido externa su deseo de regresar a Chivas

El delantero mexicano, Alan Pulido, quien actualmente milita en el Sporting Kansas City de la Major League Soccer, ha despertado nuevamente el interés de la afición de Chivas al manifestar su deseo de regresar al equipo rojiblanco en algún momento de su carrera.

En una entrevista concedida al finalizar la temporada de la MLS, Pulido dejó entrever la posibilidad de abandonar el conjunto estadounidense en un futuro no muy lejano. “El año pasado renové con Sporting tres años más, se terminó el primero, me quedan dos años más, y vamos a ver qué pasa, el futbol es de momentos, de repente nada es garantizado y a lo mejor el otro año por ahí empezaríamos con el Sporting pero bueno, veremos qué pasa también, la realidad es que en un futuro quisiera regresar al futbol mexicano, lo he dicho, ojalá se pueda regresar a Chivas, ojalá pueda pueda regresar allá a cerrar mi carrera. Estoy tranquilo, trabajando en mi, y cualquier valoración se tomará en cuenta”, expresó el atacante.

El paso de Alan Pulido en Chivas

Pulido, quien llegó a Chivas en 2016, se convirtió rápidamente en una figura fundamental para el equipo tapatío. Con el Rebaño Sagrado, el delantero tamaulipeco disputó 117 partidos y anotó 41 goles, siendo pieza clave en la conquista de la Liga MX, Copa MX, Concacaf Champions League y Supercopa MX en el ciclo de Matías Almeyda. Sus dos goles en la final del Clausura 2017 ante Tigres fueron determinantes para levantar el título de liga.

Tras su paso por Guadalajara, Pulido emigró a la MLS para la temporada 2020, donde ha defendido los colores del Sporting Kansas City durante cuatro temporadas. Con el equipo estadounidense, el mexicano ha disputado 108 encuentros y ha marcado 38 goles. Sin embargo, en la reciente campaña, Pulido no pudo repetir las actuaciones de años anteriores, finalizando en el puesto 57 de la tabla de goleo con 7 tantos y 4 asistencias en 31 partidos.

A pesar de tener contrato vigente con el Sporting Kansas City hasta 2026 y un valor de mercado estimado en 1.8 millones de dólares, las declaraciones de Pulido han generado expectativa entre los aficionados de Chivas.

