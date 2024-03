El delantero que levanta la mano tras el fracaso de la Selección Mexicana

El pasado domingo 24 de marzo del 2024, la Selección Mexicana jugó la final de la Nations League de CONCACAF y la terminó perdiendo 0-2 ante Estados Unidos. Los anotadores del encuentro fueron: Tyler Adams al minuto 45 del primer tiempo con un potente disparo desde tres cuartos de cancha y el segundo fue de Giovanni Reyna al minuto 60.

Con el resultado México llegó a siete partidos consecutivos sin conocer la victoria ante el equipo de las barras y las estrellas. Además, no ha logrado ganar la Nations League pues de las tres ediciones que se han disputado de la competencia ha quedado dos veces en segundo lugar y una en tercera.

Ivar Sisniega confirma el futuro de Jaime Lozano en la Selección Mexicana

El delantero mexicano que pide ser llamado a la Selección

Tras el fracaso de México, hubo un delantero que este martes 26 de marzo del 2024, habló en conferencia de prensa y detalló que trabaja en su club para poder volver a ser llamado a la Selección Mexicana.

“Yo sinceramente estoy trabajando en mi club, quiero tratar de hacer lo mejor posible aquí y sé que eso de la mano puede tomar un llamado para poder regresar”.

Se trata de Alan Pulido que confesó que en el pasado estuvo en gran nivel marcando goles y no tuvo ningún acercamiento para ser convocado pero que siempre estará ahí para cuando lo llamen.

Con información de EFE: “Creo que en el pasado sí fue una sensación rara de que estaba en un muy buen nivel, marcando goles (...) y no tuve ningún acercamiento por nadie. Pero son cosas y decisiones que no me corresponden a mí. Cuando me llamen, estaré ahí disponible si estoy bien de salud (...) para representar a mi selección con mucho orgullo. Si no, siempre trataré de apoyarlos y desearles lo mejor”.

