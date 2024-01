Alan Pulido revela la razón por la que no volvió a Chivas

Hace algunos meses existía la posibilidad de que Alan Pulido regresara a las Chivas del Guadalajara para fortalecer la delantera del Rebaño Sagrado, sin embargo, todo se cayó cuando el mexicano firmó extensión de contrato con el Sporting Kansas City en septiembre del año pasado. Con el Clausura 2024 a la vuelta de la esquina, el atacante habló sobre las razones detrás de la decisión para permanecer en la MLS, además de respaldar la posible llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández a la Perla Tapatía.

“Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, confesó el tamaulipeco.

Aunque dijo que todavía no ha habido contacto con Jaime Lozano para un posible llamado a la Selección Mexicana, se mostró emocionado por la posibilidad de vestir la playera del combinado nacional. Habló sobre el buen cierre de campaña que tuvo y sobre la comunicación que mantiene con los doctores del equipo azteca, quienes quieren saber cómo va en su proceso de recuperación.

“Lo tengo ahí, el año pasado cerré de una manera buena a pesar de mi lesión, metiendo 15 goles, 5 asistencias, llevando a mi equipo a semifinales, viene un año con grandes retos y en mi mente está volver a la selección, pero no depende mí, lo importante es seguir cumpliendo con mi equipo y al final las cosas se van a dar”.

Pulido habla sobre la posible llegada del ‘Chicharito’ a Chivas

El delantero tamaulipeco Alan Pulido respaldó el posible regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández al Rebaño Sagrado. Me gusta, sabemos todo lo que puede aportar, no solo a Chivas sino al futbol mexicano, es un jugador con gran trayectoria, gran experiencia y si algo ha carecido Chivas en los últimos años es de un 9.

“Javier le puede dar esa estabilidad, sino tanto sabemos que se ocupa mucho más para salir campeón, pero puede esa pieza que puede encajar muy bien, más allá de que venga de una lesión, si se da sería un buen fichaje para el club y para la gente por lo mediático”.

