Ex jugador de Chivas se quejó de Gabriel Milito; no es Erick Gutiérrez

No es novedad entender que la última etapa de Alan Pulido con Chivas no fue para nada positiva. Aunque se tenía la esperanza de vivir las viejas glorias de la era dorada con Matías Almeyda, el ariete terminó relegado por Gabriel Milito. Ante eso, el ex Tigres no dudó en opinar sobre la gestión de grupo del actual DT del Guadalajara. Esto dijo del pastor del Rebaño Sagrado.

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¿Qué dijo Alan Pulido sobre el actual DT de las Chivas?

En las horas recientes se hizo eco alrededor de las palabras de Alan Pulido, quien fue honesto sobre lo que él opina de la manera de gestionar a los planteles. Esto en referencia al claro mal periodo que vivió en su segunda etapa con Chivas. El ariete indicó que al estratega argentino le falta cuidar la parte personal del futbolista.

“Hay estrategias, hay cosas que en el fútbol pues se trabajan… Para poder ganar ciertos partidos, pero muchas veces se olvidan de la persona, del jugador. Eso faltó mucho, o sea, cuando yo estaba ahí en Chivas que me tocó esta última época con Milito, faltó mucho eso”.

Además, agregó que otros estrategas ganadores aplican mucho el estar cercano de todos, aunque no seas titular, cosa que Gabriel Milito (en palabras de Pulido) no aplica. “Lo he platicado con el HH, con (Héctor) Herrera. Y también lo que hace el Turco, o sea, la verdad y ve cómo le está yendo, pues te pasan miles de circunstancias… Tu mente está en otro lado y haces un mal partido y no viene alguien a poderte preguntar, ‘Oye, ¿Qué tal? ¿Todo bien?’... Ese tipo de cosas Matías las tenía”.

¿Por qué Gabriel Milito ya no tomó en cuenta a Alan Pulido en Chivas?

Ninguna de las partes dio postura oficial o algunas explicaciones del por qué de la salida del ariete. Sin embargo, según los reportes de distintos insiders de México y de Guadalajara… al estratega argentino no le gustaba la manera de ser de Alan Pulido en el ámbito profesional. Tras dicha salida, el ariete mexicano de 35 años se quedó sin equipo pero no ha dicho nada acerca de su retiro.