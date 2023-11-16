¿Bombazo para el Clausura 2024? El mensaje de Alan Pulido a Chivas

Alan Pulido recibió el reconocimiento por la MLS con el premio a Comeback Player of the Year que se entrega al jugador que se ha superado con respecto a su temporada pasada. Esto luego de que se perdiera toda la campaña pasada por una lesión en la rodilla.

El delantero mexicano que juega en el Sporting Kansas City desde 2020, ha tenido su mejor semestre desde que llegó al futbol de los Estados Unidos, en el 2023 consiguió un total de 15 goles y 6 asistencias en todas las competencias.

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Tras 14 meses ausente, Pulido en su tercer año logró meter a su equipo a las Semifinales de Conferencia, donde enfrentarán al Houston Dynamo comandado por Héctor Herrera en busca de un boleto a la Final de la Conferencia Oeste.

Por otra parte Alan se convirtió en el primer futbolista en la historia de la liga en anotar más de 10 goles en su regreso a la actividad con su club después de perderse todo un curso completo.

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En una conferencia de prensa, el atacante de 32 años compartió su deseo de regresar y poder retirarse vistiendo los colores de las Chivas, expresó: "Me encantaría poderme retirar allá (Chivas). Me gustaría vivir esa segunda etapa de mi carrera con Guadalajara después de todo lo que gané, el goleo individual, el cariño, el amor que tengo a la gente y a la institución”.

El goleador en su paso por el Rebaño Sagrado conquistó una Liga MX, una Copa MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF. El ariete durante su estancia participó en 117 encuentros, en los que anotó en 41 veces y dio 7 pases a gol.

Pese a que el canterano de Tigres mostró sus ganas de volver al Guadalajara, recién acaba de renovar su contrato con la escuadra estadounidense hasta 2026, por lo que la vuelta del azteca parece complicarse.

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