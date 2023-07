Revelan fuerte sanción a Alan Pulido tras agresión en Leagues Cup

La Leagues Cup continúa con su fase de grupos pero Alan Pulido no podrá ver más actividad en el torneo, al menos durante la primera etapa, luego de haber sido expulsado en el duelo donde el Sporting Kansas debutó, enfrentando al FC Cincinnati.

El delantero mexicano perdió la cabeza y cometió una agresión que le costó ver la tarjeta roja. De inmediato se difundió en redes sociales que Pulido se perdería el duelo vs Chivas, el cual significaría el reencuentro con la institución rojiblanca.

La sanción de Alan Pulido en la Leagues Cup

Mediante un comunicado, el Comité Disciplinario de la Leagues Cup dio a conocer que Alan Pulido será suspendido por dos partidos, por lo que no sólo se perderá el duelo ante Chivas, con el que cerrarán la fase de grupos, sino también el que tendrían en los 16avos de Final, si es que consiguen avanzar.

“Alan Pulido del Sporting Kansas City fue sancionado con dos partidos de suspensión por conducta violenta ante el Cincinnati”, dice el comunicado.

Aaron Doster/USA TODAY Sports via Reuters Con Jul 23, 2023; Cincinnati, OH, USA; FC Cincinnati defender Yerson Mosquera, left, reacts as he collides with Sporting Kansas City forward Alan Pulido in the first half at TQL Stadium. Mandatory Credit: Aaron Doster-USA TODAY Sports

Chivas y Sporting Kansas City se enfrentarán el próximo lunes 31 de julio, en la que será la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup. Ambos equipos llegarían buscando el liderato de su grupo, aunque depende de lo que haga el Rebaño en su debut, que será ante el Cincinnati.

En las últimas semanas, Alan Pulido ha sonado como posible refuerzo de Chivas. Aún no se ha dicho nada al respecto y al parecer, el delantero se quedará a cumplir su contrato con el Sporting Kansas City, pero por lo mientras, no se encontrarán en la Leagues Cup o al menos no en una etapa temprana del torneo.

