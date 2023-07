Tuca Ferretti confirma que se mantiene el interés en Cruz Azul por Alan Pulido

La Máquina de Cruz Azul debutó con derrota frente a los Rojinegros del Atlas en la Jornada 1 del Apertura 2023, resultado qué piensa es justo y tendrán que trabajar para seguir mejorando y buscar los 3 puntos en contra de Toluca el próximo fin de semana.

Por otro lado sobre el tema de los refuerzos, Ricardo Ferretti mencionó que en el ataque aún tienen interés en los servicios de Alan Pulido y el aún jugador de Kansas City sería bienvenido; sin embargo lo ven complicado.

Te puede interesar: Atlas se despide de Julián Quiñones con emotivo mensaje

Resumen: Atlas 2-0 Cruz Azul | Jornada 1, Apertura 2023

“Alan Pulido me gustaría, pero está muy complicado. Es un jugador mexicano y naturalmente si él viniera sería bienvenido, sabemos de la capacidad del jugador y si él viniera pudiera aportar algo de eso”, mencionó Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

No es un mounstro de 7 cabezas y nosotros no cantamos mal las rancheras: Tuca Ferretti sobre enfrentar a Messi y al Inter de Miami

La Máquina de Cruz Azul debutó con derrota frente a los Rojinegros del Atlas en la Jornada 1 del Apertura 2023, resultado qué piensa es justo y tendrán que trabajar para seguir mejorando y buscar los 3 puntos en contra de Toluca el próximo fin de semana.

“El resultado al final es justo hicieron las cosa mejor que nosotros el balenxebes cero puntos la posibilidad de 3 así es el fútbol y creo que lo que todos decimos vamos a seguir trabajando para el próximo sabado”, mencionó el técnico en conferencia de prensa.

Por otro lado, Ferretti aprovechó para hablar sobre su primer compromiso en la Leagues Cup a finales de mes, nada más y nada menos frente al Inter de Miami en el partido que marcaría el debut de Lionel Messi con el equipo de la MLS.

“Messi no es un monstruo de siete cabezas. Es un súper jugador, pero nosotros no cantamos mal las rancheras”, puntualizó el estratega.

En cuanto a si esta plantilla la considera mejor o se siente más tranquilo comparada con la campaña anterior qué él no había armado la plantilla, Ricardo Ferretti no quiso entrar en polémica y prefirió no comparar.

“No me gusta comparar porque siempre que comparas alguien va a salir perdiendo y no es agradable y hablar de la plantilla pasada comparada con esta no me siento bien”, finalizó Ferretti.

La Máquina de Cruz Azul se prepara de cara a la Jornada 2 frente a los Diablos Rojos del Toluca en el que esperan ya contar con Willer Ditta, quien seria el sexto refuerzo de la Máquina este mercado de fichajes.