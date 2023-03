Esto dijo Alan Soñora tras ser convocado por Estados Unidos

Un sueño cumplido, así calificó Alan Soñora su convocatoria con la selección mayor de Estados Unidos para los partidos de la Nations League de la Concacaf. El futbolista de los Bravos del FC Juárez apareció junto a Alejandro Zendejas, del América, en la lista del estratega Anthony Hudson.

Alan suma cinco partidos con actividad en la escuadra fronteriza, aunque solamente en uno ha comenzado como titular, suma 166 minutos jugados en el Torneo Clausura 2023 y todavía no festeja gol. Aun así fue considerado por la escuadra de las Barras y las Estrellas para los juegos contra Granada y El Salvador.

“Bueno, un orgullo enorme, es tanto un sueño de chiquito, tanto sacrificio. Creo que es muy lindo cuando te dan esta oportunidad. Así que. Muy contento. Sí, sí, muy lindo. Una experiencia de verdad my nueva. Muy, muy linda”, declaró Soñora en una entrevista.

En la lista de la escuadra norteamericana destacan nombres como Sergiño Dest, del AC Milan, Weston McKennie, del Leeds United, Christian Pulisic, del Chelsea, Gio Reyna, del Borussia Dortmund, y Tim Weah, del Lille. De la Liga BBVA MX, Soñora y Zendejas fueron los únicos convocados.

“Mis compañeros, toda la gente del staff, también me apoyó mucho. Me dio una cálida bienvenida. Me hizo sentir muy cómodo, así que muy contento por eso. Bueno, es el deseo de todo jugador poder representar a un país en un Mundial. Creo que es el máximo torneo y ojalá que siga haciendo mi trabajo acá, que siga creciendo y pueda llegar ahí", confesó Alan Soñora.

Alan es hijo de padres argentinos

El padre de Alan es Diego Soñora, quien era futbolista argentino en la MLS al momento de su nacimiento. Es por eso que le tocó nacer en Nueva York. Pero toda su infancia y carrera formativa la hizo en Argentina. Soñora y su hermano Joel, fueron fichados por FC Juárez para este Clausura 2023 y ahora Alan recibió su llamado para la selección estadounidense.

“Ellos son argentinos, estaban trabajando acá en Estados Unidos. Bueno, nos tocó nacer a mi hermano y a mí, y después tuvimos toda la vida en Argentina, pero es algo muy lindo”, aclaró el futbolista del FC Juárez.

