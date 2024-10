Alavés vs Barcelona EN VIVO dónde ver transmisión online LaLiga hoy gratis

Este domingo 6 de octubre del 2024, continúa la actividad de la jornada 9 de LaLiga con cuatro partidos para terminar con la fecha. El primero es Girona vs Athletic Club, Alavés vs Barcelona, Sevilla vs Real Betis y Real Sociedad vs Atlético de Madrid.

Uno de los juegos más llamativos es el de Alavés vs Barcelona, encuentro que se disputa en punto de las 8:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio de Mendizorroza. El equipo culé está empatado en puntos con el Madrid al tener un juego de más disputado.