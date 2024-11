Exjugador de Rayados pierde la memoria tras salir del coma

El pasado febrero Alberth Elis, exjugador de los Rayados de Monterrey fue inducido a un coma tras sufrir un golpe en la cabeza en un encuentro de la Ligue 2 (segunda división) de Francia.

Resumen: Mazatlán 0-1 Pumas | Jornada 17 del Apertura 2024

Te puede interesar: ¡No los olvida! El mensaje de Maxi Araújo al Toluca y Puebla tras su gol en Champions League

Esto causó impacto en el futbol mundial, pues los médicos tuvieron que inducirlo a un coma del cual lo despertaron al poco tiempo y casi un mes después del accidente abandonó el hospital para arrancar con su proceso de recuperación.

Alberth Elis perdió la memoria tras salir del coma



A nueve meses del suceso, el futbolista hondureño de 28 años compartió cómo ha vivido parte de este proceso en el que no sólo se ha tenido que recuperar físicamente, sino también en lo mental y en lo psicológico, pues compartió que sufrió pérdida de memoria ocasionada por el golpe.

“Cuando desperté del coma no me acordaba de que era futbolista. No me acordaba de que estaba en Francia. No me acordaba de que era hondureño. Los médicos pensaron que iba a ser difícil que me recuperara”, recordó, “fui con un profesor que me ayudó mentalmente, que me enseñó a hablar y a escribir porque eso lo perdí en gran parte”, narró Elis.

“Por la mañana iba al colegio, por la tarde al gimnasio, iba a otras pruebas y así, todos los días eran iguales para poder recuperarme y volver”, agregó, aunque a casi un año de que sufriera el accidente, el delantero catracho no ha podido regresar a ningún tipo de actividad profesional relacionada con el futbol.

¿Alberth Elis volverá a jugar futbol tras estar en coma?

A pesar de estar fuera de la actividad profesional, Elis ha vuelto a entrenar y se siente optimista, pues junto a entrenadores personales ha podido acercarse de nueva cuenta al balón, pero ahora con un protector en la cabeza para evitar accidentes. “Me he hecho pruebas con el médico y me han dicho que puedo volver a jugar. Llevo cinco meses entrenando”, contó.

Resumen: Atlante 3-0 Dorados | Cuartos de Final, Vuelta, Apertura 2024

Te puede interesar: ¡Se vale llorar! La emotiva reacción de la portera de Pumas Femenil al recibir el MVP

Pero en su tiempo fuera se ha dedicado de lleno a su fundación en la que busca apoyar a los jóvenes deportistas de Honduras.