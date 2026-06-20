Para coleccionistas: lanzan nuevo álbum del Mundial 2026 con poco más de dos mil ejemplares

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es uno de los eventos más esperados por los aficionados a lo largo del planeta y por ello desde Panini confirmaron una información que genera muchísima emoción en todos los coleccionistas del álbum de estampitas.

Se trata nada más y nada menos de una nueva edición de uno de sus productos insignia y que está pensada para verdaderos fanáticos. A través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de la editorial italiana se revelaron algunos detalles al respecto.

Es importante mencionar que es una pieza que ya se encuentra a la venta. Adicionalmente confirmaron que es una colección limitada, ya que solamente podrá ser adquirida por 2026 personas, quienes recibirán durante el momento de su compra un Álbum Pasta Negra, 100 sobres y cuatro posters de regalo.

¿Qué precio tiene el nuevo álbum del Mundial de Panini 2026?

Según reportó la compañía por medio de su sitio web, el precio de este álbum es de 3,499 pesos mexicanos. En esta misma sintonía aclararon por medio de sus canales digitales que durante el proceso de preventa solo se podrá adquirir un producto por pedido.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es la estampita del álbum del Mundial más difícil de conseguir según reporta la Inteligencia Artificial?

Gemini, herramienta basada en Inteligencia Artificial de Google confirmó que para la edición 2026 del álbum de estampitas del Mundial, las denominadas Extra (aquellas que están en color dorado, plateado y bronce) son las más complejas para todos los coleccionistas.

En este sentido aclaró que: “La figurita de oro de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: Las probabilidades que calcula la IA para que te toque una versión "Gold" de estas leyendas en un sobre común es de 1 en 1.900 sobres. Son el Santo Grial del algoritmo de reventa”, puntualizó sobre esta apasionante tradición que convoca a miles de personas a lo largo de suelo mexicano.