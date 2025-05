Figura histórica de Rayados recrimina cómo lo corrieron

Se trata de Aldo de Nigris, leyenda de los Rayados que también empezó su carrera en los banquillos dentro del club, pero que en el 2023 salió de manera sorpresiva cuando formaba parte del cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE! Los 12 ex jugadores de Chivas que están a un paso del título en el Clausura 2025

Sin embargo, tras la derrota que sufrió la ‘Pandilla’ en las semifinales del Clausura 2023 a manos de los Tigres en el Clásico Regio, la directiva albiazul decidió cesar a ambos, sin darles muchas explicaciones.

“Bueno, nunca supe de quién fue la decisión, a mí nadie me habló. Yo me enteré porque salió en la prensa y ya nadie me dijo nada. Yo tenía contrato”, expresó el ex delantero mexicano en el podcast ‘Minuto 13’ que se publicó esta semana.

Resumen América 2-1 Cruz Azul | Semifinal de vuelta, Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

De Nigris se mostró ofendido con la dirigencia de aquel entonces

El presidente deportivo José Antonio ‘Tato’ Noriega fue quien anunció la destitución de Vucetich sin manejarlo internamente primero, algo que criticó mucho De Nigris durante el relato, además de recriminar que no fue justa su salida.

“Ni las gracias ni nada, entonces les dije a ver, pero me respondieron, ‘tú estabas con Vucetich’, pero yo era institucional, porque no era que yo viniera con Vucetich, yo era el institucional, ese puesto existe… Nunca me dieron la cara”, dijo el ex futbolista.

Una pieza multifunción en Rayados

Cabe recordar que Aldo participó con los Rayados en su faceta por los banquillos durante cuatro años, como asistente de los cuerpos técnicos de Javier Aguirre, Antonio ‘El Turco’ Mohamed y también con el ‘Rey Midas’.

Además de que también llegó a dirigir a los Raya2, la filial del Monterrey en la entonces Liga de Expansión.

“Del contrato, me hablaron de recursos humanos, de pásele por su liquidación…En la oficina me conocen desde los 14 años”, bromeó un poco el ahora entrenador mientras recordaba este doloroso pasaje.

Te puede interesar: El mensaje de esperanza de Erik Lira tras la derrota contra América