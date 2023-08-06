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Fútbol

Alejandra Valencia da otra medalla a México en el Mundial

México conquista otra presea en el Mundial de tiro con arco, ahora con Alejandra Valencia que conquistó este día la medalla de plata en la modalidad de recurvo

Alejandra Valencia
|@CONADE

Escrito por: Fernando Campos

México conquista otra presea en el Mundial de tiro con arco, ahora con Alejandra Valencia que conquistó este día la medalla de plata en la modalidad de recurvo en el torneo que hoy se terminan en la ciudad de Berlín, donde sumó su segundo metal tras el bronce por equipos de hace dos días.

Alejandra Valencia, primera cabeza de serie en Berlín, superó su cruce de cuartos de final con solvencia (7-1) frente a la japonesa Sugimoto Tomomi y en semifinales logró una victoria más ajustada sobre la norteamericana Casey Kaufhold (6-5).

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El título finalmente fue para la checa Marie Horackova, de 25 años, que hizo historia al ganar por primera vez el título para su país de forma contundente (0-6) en tres sets.

Valencia, de 28 años y puesto 14 del ránking mundial 28, fue bronce en la prueba de equipos mixtos de los Juegos de Tokio 2020 y en Berlín ha certificado su clasificación para París 2024.

Andrea Becerraconsigue medalla de plata en la modalidad compuesta

Este sábado, la atleta mexicana Andrea Becerra consiguió la medalla de plata en la modalidad de compuesto de los Mundiales de tiro con arco.

Andrea Becerra, número 9 del ránking mundial, llegó a la final luego de haber superado hace dos días a la colombiana Sara López (139-144), número dos del mundo, para entrar en la lucha por las medallas y después derrotar en cuartos a la francesa Sophie Dodemont (146-143).

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Su rival en semifinales fue la turca Ipel Tomruk, a la que venció por 147-144, pero en el duelo por el título la india Aditi Gopichand se impuso con cerrado marcador de 147-149 para hacerse con la medalla de oro.

La arquera mexicana, bronce en el pasado Campeonato Mundial y subcampeona centroamericana, recogió en Berlín su segunda plata, después de la conseguida ayer en la competición de equipos junto a Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández tras ceder en la final ante el conjunto de India.

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