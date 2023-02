Alejandro Irarragorri niega que haya impuesto a Diego Cocca

La llegada de Diego Cocca al banquillo de la Selección Mexicana de Futbol sigue dando de qué hablar. El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, explicó el proceso que siguieron para designar al técnico argentino en el Comité de Selecciones Nacionales. El dirigente forma parte de dicho grupo junto con los dueños de América, Chivas, Xolos, Necaxa y el presidente de la FMF, Yon de Luisa.

“En mi caso haber tenido como técnico a ‘Guille’ (Almada) y a Diego (Cocca) me hicieron preguntas sobre cuál era mi opinión de su tiempo y gestión con nosotros. De otros candidatos, ni modo que me preguntaran a mí por Miguel Herrera, que lo conozco, lo he saludado pero nunca he trabajado con él. Después fue una decisión unánime de parte del Comité” explicó Irarragorri en conferencia de prensa realizada en las oficinas del grupo en la capital del país.

¿Por qué Diego Cocca y no Almada?

Durante la presentación de los proyectos de 2023 para Santos, Atlas y Sporting de Gijón, el dirigente fue cuestionado por los motivos que orillaron la elección de Diego Cocca.

“Cuando haces la lista, está bien fácil quiénes tienen los méritos, del entorno mexicano, para participar de esa lista; ni siquiera tiene porqué haber sido sugerido por mí. El cuate (Cocca) fue jugador en México y le fue bastante bien, ha dirigido tres veces en México, bicampeón. No fue un tema que se me ocurrió a mí, no es cierto” mencionó Irarragorri.

El fin de semana, Diego Cocca, asistió a tres partidos de la jornada 8 de la Liga MX para ver desde el estadio a posibles opciones para su primera convocatoria. Estuvo en el Puebla vs Cruz Azul, Pumas vs Chivas y Pachuca vs Toluca.

“Tiene la espalda, currículum y conocimiento del entorno del futbol mexicano para acercarse de forma relevante a los equipos, las directivas, entrenadores y poder hacer un bloque de unión. Esto no es un tema de personas, estás hablando de la Selección Nacional. Veo que la mayor parte de los equipos y la afición, lo que quieren es una Selección que le represente” finalizó Irarragorri.

