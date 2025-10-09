Última hora: Alejandro Irraragorri fue absuelto y no será vinculado a proceso

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el Club Santos Laguna que participa en la Liga BBVA MX, dio a conocer que el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irraragorri, fue absuelto y el juzgador determinó no vincularlo a proceso.

“Club Santos Laguna informa que el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, dictó ayer, 7 de octubre de 2025, auto de NO VINCULACIÓN de Alejandro Irraragorri al proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En consecuencia, el titular del juzgado determinó no vincularlo a proceso, al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía. Por estas razones, se dictó auto de no vinculación a proceso, mediante el cual se absuelve y se pone fin a la imputación de Alejandro Irraragorri Gutiérrez formulada dentro de esta causa penal”, informó el Club Santos Laguna a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La promesa que Santos Laguna le hace a toda la afición de los Guerreros

Dentro del mismo comunicado, el club de Torreón aseguró que de la mano de Alejandro Irraragorri y el equipo directivo seguirán trabajando con la “máxima transparencia y cumpliendo estrictamente la Ley, de acuerdo con los valores y las políticas de comportamiento ético que rigen en toda la organización”.

Finalmente, los Guerreros creen que la ruta adecuada para hacer frente a este tipo de situaciones son las Instituciones de Justicia y la confianza en el Estado de Derecho, por lo que consideran que la decisión fue la acertada. +

Alejandro Irraragorri fue acusado por presunta defraudación fiscal.

