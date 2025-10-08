¿Borrarán su nombre? La decisión más dolorosa en la historia de Chivas

El futbol mexicano está viviendo el doloroso momento de ver a uno de sus jugadores históricos, caer a causa de un presunto escándalo. El hombre que alguna vez fue sinónimo de goles, gloria y aplausos en el Estadio Jalisco, hoy es el centro de una tormenta judicial.

Omar ‘N’ , histórico goleador de Chivas, se encuentra detenido por presunto abuso sexual infantil agravado, un caso que ha sacudido los cimientos del club más popular de México.

Y ahora, el Rebaño se enfrenta a una pregunta incómoda:

¿Puede un ídolo seguir siendo parte de la historia cuando su nombre está asociado a tan inaceptables hechos?

El museo que divide a Chivas

Dentro del Estadio Akron, el museo del club conserva objetos que narran las hazañas de una era dorada: la playera, el balón del récord, y una fotografía icónica de Omar levantando los brazos al cielo.

Todo sigue ahí. Intacto. Congelado en el tiempo. Pero ya nada es igual.

Según fuentes cercanas al club, Chivas ha decidido esperar la resolución del caso antes de retirar las piezas del museo, aunque la presión social aumenta cada día.

La directiva sabe que la decisión que tomen marcará un antes y un después en su historia institucional.

Del héroe al silencio

El caso judicial avanza con fuerza. La denuncia presentada el 30 de septiembre describe una serie de hechos que habrían ocurrido desde 2019, cuando la víctima tenía apenas 11 años.

Hoy, el exfutbolista se encuentra recluido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, bajo vigilancia especial, mientras las autoridades determinan su situación legal.

El futbolista que un día representó los valores del club, ahora enfrenta la posibilidad de que su nombre sea borrado para siempre de los pasillos del Akron.

Una ironía cruel para quien alguna vez fue el símbolo del orgullo rojiblanco.