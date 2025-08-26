ÚLTIMA HORA: Estrella internacional del América es convocado a su selección

De cara a la Fecha FIFA de septiembre, la Selección de Estados Unidos ha contemplado a un jugador del Club América para enfrentar a Corea del Sur y Japón en una serie de partidos amistosos contra dos equipos clasificados a la Copa del Mundo de 2026.

Este martes 26 de agosto, Mauricio Pochettino dio la lista de 22 jugadores para los partidos del 6 y 9 de septiembre en la Red Bull Arena y el Lower Field.

En la convocatoria del entrenador argentino, Alejandro Zendejas fue contemplado para los juegos amistosos. El futbolista del cuadro azulcrema fue convocado por primera vez este 2025. Jugando para el Club América, Zendejas tiene un registro de 164 partidos jugados con 43 goles y 26 asistencias. Con la Selección de Estados Unidos tiene 11 partidos disputados en los que ha podido colaborar con una anotación y un pase de gol.

“Varios jugadores se unirán a la selección nacional de Estados Unidos por primera vez en 2025. Alex Zendejas apareció en cada uno de los primeros cuatro partidos de la gestión de Mauricio Pochettino el otoño pasado. El jugador de 27 años marcó 12 goles en 48 partidos en todas las competiciones con el Club América la temporada pasada”, expresa el comunicado de la escuadra de ‘Las Barras y las Estrellas’.

Convocatoria de Estados Unidos

Porteros: Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC), Jonathan Klinsmann (Cesena).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Noahkai Banks (FC Augsburg), Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Orlando City), Nathan Harriel (Philadelphia Union), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace)

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Luca de la Torre (San Diego FC), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Houston Dynamo), Sean Zawadzki (Columbus Crew)

Delanteros: Damion Downs (Southampton), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich), Tim Weah (Marsella), Alex Zendejas (Club América) .