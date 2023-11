Alejandro Zendejas: “Leo Suárez lo hace mejor que yo”

Bajo las órdenes de André Jardine, el volante del América, Alejandro Zendejas, no ha sido titular con la misma regularidad que en torneos anterior, bajo la tutela de Fernando ‘Tano’ Ortíz.

Uno de los hombres con los que ha competido con el puesto -y con el que ha llegado a alternar en distintos pasajes del semestre- es el argentino Leonardo Suárez. Según dejó ver al ser cuestionado sobre el tema, el estadounidense entiende por qué y no cuestiona los motivos de su entrenador.

“Leo (Suárez) es un crack, me ayuda mucho a crecer y trabajar cada día. Se nota que, cuando está en la cancha, lo hace muy bien, incluso mejor que yo. Cuando estoy yo, también lo hago bien y lo usamos como motivación. Lo que ayude al equipo, bienvenido. Lo chingón es que los dos somos zurdos y eso es bueno”, dijo.

Las lesiones con las que convive el conjunto del América

Zendejas habló acerca de las bajas que ha sufrido el equipo de Coapa y compartió cuál es, desde su punto de vista, el trasfondo de las constantes lesiones que han golpeado a la escuadra azulcrema.

“Ellos (los seleccionados que tiene el América) tienen que viajar como nosotros. Obvio sí nos duele, porque son titulares que vienen jugando y se nota lo que hacen por el equipo en la cancha. Nos duele, pero tenemos el plantel suficiente para meter a cualquiera que lo pueda hacer igual o mejor. Es la mala suerte que nos puede tocar con tanto viaje y horas de estar sentados. Tenemos un cuerpo médico muy bueno y los van a sacar pronto”, explicó.

Aunque pidió no estacionarse en la polémica que generó la lesión de Brian Rodríguez tras recibir una falta de Jesús Gallardo en el partido contra el Monterrey, el futbolista de las águilas hizo un breve análisis de la defensa que ejerció Jonathan Dos Santos –y la sanción que recibió como consecuencia-.

“(Jona) está defendiendo a un compañero, creo que es normal y lo digo de buena manera, porque se ve la unión que tenemos. Yo no lo veo mal, pero es un tema que ya pasó y está cerrado. Lo que me pasó a mí no fue con mala intención, son cosas que pasan en un partido y no creo que fuera así. Nos enfocamos en la recuperación de Brian, ojalá sea pronto, sabe que tiene todo nuestro apoyo”, sentenció.