¡Empiezan con el pie derecho! Alemania goleó, gustó y ganó en la inauguración de la Euro ante Escocia

Empezó la emoción de la Eurocopa 2024 con la goleada de Alemania 4-1 Escocia. El partido fue dominado de principio a fin por los anfitriones. Escocia no logró acomodarse en el terreno de juego y los errores de marca les terminó costando la derrota.

Los goles llegaron al minuto 10, obra de Florian Wirtz, al minuto 19, desde los pies de Jamal Musiala con un potente disparo, al minuto 46, con una buena definición de Kai Havertz. En el segundo tiempo al minuto 68, un potente disparo de Niclas Fullkrug, al 87 un autogol de Antonio Rudiger y al minuto 93 Emre Can consiguió el quinto tanto para Alemania.

De esta forma, Alemania se pone en el primer lugar de la tabla y Escocia se coloca en el último lugar momentáneamente.

An opening match to remember for Germany 🇩🇪 #EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/luXAFwUS1E

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2024