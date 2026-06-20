Alemania vs Costa de Marfil: HORA EXACTA para ver el partido del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no da tregua, y este sábado 20 de junio nos depara uno de los choques más atractivos, físicos y determinantes de la Fase de Grupos. La poderosa escuadra de Alemania mide fuerzas ante la siempre peligrosa y dinámica selección de Costa de Marfil. En Azteca Deportes, te traemos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo segundo de este partido que definirá el rumbo del Grupo E.

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¿A qué hora es el Alemania vs Costa de Marfil?

Para que vayas programando el despertador o apartando el sillón, aquí tienes la HORA EXACTA del silbatazo inicial en el Toronto Stadium:

Hora: 14:00 horas (2:00 PM)

14:00 horas (2:00 PM) Tiempo de referencia: Centro de México.

Si te encuentras en otras zonas del territorio nacional, toma nota de los husos horarios: en la zona del Pacífico el balón rodará a las 13:00 horas.

Ambos conjuntos llegan a esta segunda jornada con el ánimo por las nubes tras un debut de ensueño. El cuadro teutón dio un golpe de autoridad sobre la mesa al golear contundentemente 7-1 a Curazao, demostrando que es un serio candidato al título. Por su parte, "Los Elefantes" marfileños sacaron la garra africana y consiguieron tres puntos de oro puro al imponerse por la mínima (1-0) ante la Selección de Ecuador. Quien resulte ganador este día prácticamente amarrará su boleto a la siguiente ronda y pondrá un pie en el liderato del sector.

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¿Dónde seguir el encuentro entre Alemania vs Países Bajos?

El choque entre europeos y africanos promete emociones al límite, jugadas de fantasía y una intensidad física absoluta en el medio campo. Podrás seguir la cobertura de este encuentro a través de las plataformas digitales de TV Azteca, donde te mantendremos al tanto de cada jugada, polémica y gol que acontezca en suelo canadiense.

