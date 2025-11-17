Todo o nada: Alemania se juega la vida ante Eslovaquia; Países Bajos acaricia el pase

La eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026 vive este lunes 17 de noviembre una jornada decisiva con dos selecciones históricas que buscan asegurar su boleto: Alemania y Países Bajos. Ambas llegan con escenarios distintos pero con la misma presión de no fallar en el momento clave.

Mejor ni hablamos: Luis García y Zague Analisis del México vs Uruguay | TV Azteca Deportes

¿Qué necesita Alemania para clasificar al Mundial 2026?

En el Grupo de Alemania, la situación es de máxima tensión. Los germanos suman 17 puntos, al igual que Eslovaquia, su rival de turno. El duelo en Red Bull Arena será prácticamente una final: Alemania necesita únicamente un empate o una victoria para sellar su clasificación directa a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Eslovaquia está obligada a ganar si quiere arrebatarle el boleto a los tetracampeones mundiales. La escuadra dirigida por Julian Nagelsmann confía en su poder ofensivo con jugadores como Leon Goretzka y Serge Gnabry, mientras que los eslovacos apuestan a la solidez defensiva encabezado por el talento de David Hancko para dar la sorpresa.

¿Qué necesita Países Bajos para clasificar al Mundial 2026?

En otro frente, los Países Bajos también se juegan su pase frente a Lituania. El conjunto neerlandés llega con 17 puntos y tiene un margen más amplio: con un triunfo o incluso un empate asegura su clasificación. Incluso una derrota por menos de 13 goles le bastaría para estar en el Mundial. El único escenario que podría dejar fuera a la “Naranja Mecánica” sería una combinación extrema: que pierdan por más de siete tantos y que Polonia gane su partido con una diferencia de 6 anotaciones, algo que luce prácticamente imposible. Los polacos enfrentan a Malta.

También te puede interesar:

La escuadra dirigida por Ronald Koeman confía en cerrar con autoridad y evitar cualquier sobresalto. Con figuras como Virgil van Dijk en defensa y Memphis Depay en ataque, Países Bajos busca confirmar su presencia en la máxima cita futbolística y mantener su racha de participaciones consecutivas.

¿Cuáles son las selecciones europeas ya clasificadas al Mundial 2026?

Hasta este domingo 16 de noviembre son cinco las selecciones europeas que ya tienen asegurado su boleto para la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Esta son:

Francia

Portugal

Inglaterra

Croacia

Noruega

Son 12 los boletos directos de la UEFA para el Mundial 2026, más 4 por repechaje.

