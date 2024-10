Álex Padilla se lució pese a la derrota del Athletic Club de Bilbao

El Athletic Club de Bilbao volverá de Montilivi con una dura derrota frente al Girona este domingo en acción de la Jornada 9 en LaLiga, sin embargo, el portero mexicano Álex Padilla se puede ir satisfecho con su actuación. El guardameta volvió a lucir sus talento en España, constantemente evitando que los locales perforaran las redes. Solo un penal de Cristhian Stuani en los momentos finales le arrebató el punto a la visita.

A pesar de que el azteca adivinó el cobro del uruguayo, la velocidad del cobro lo privó de detenerlo, el Girona se llevó el compromiso 2-1 y rompió una larga racha de seis compromisos sin salir por la puerta grande en todas las competencias. Lamentablemente para la causa del mexicano, dos de sus compañeros fallaron penales que les pudieron haber dado los tres puntos, tanto Álex Berenguer como Ander Herrera se equivocaron.

Había adelantado al Girona una anotación de Yaser Asprilla en el 39', pero apenas un par de minutos después los vascos empataron vía Oihan Sancet. El de la victoria para el conjunto catalán llegó hasta el 99+9' y el siempre confiable Stuani no perdonó. El resultado aleja al Athletic de los puestos de Champions League, habiendo sumado un punto de los posibles últimos cuatro.

Antes de la pena máxima que sentenció el duelo, Padilla atajó un par de cabezazos que estaban cantados, uno al propio delantero sudamericano y el otro a Yangel Herrera. Cabe recordar que el arquero mexicano salió como titular este fin de semana ante la expulsión a Julen Agirrezabala en los minutos finales del empate contra el Sevilla la jornada pasada. Poco a poco el jugador de 21 años levanta la mano en busca de más oportunidades.

La primera convocatoria de Javier Aguirre incluyó a Padilla y eso deja ver que el futuro del joven portero es prometedor, solo tendrá que seguir rindiendo cada vez que vez el verde.

Próximos partidos del Athletic Club de Bilbao

- Athletic Club vs Espanyol, Jornada 10 de LaLiga - Sábado 19 de octubre

- Athletic Club vs Slavia Praga, Fase de Liga Europa League - Jueves 24 de octubre

- Mallorca vs Athletic Club, Jornada 11 de LaLiga - Lunes 28 de octubre

