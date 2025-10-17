Lo critican en la Selección Mexicana y HOY se encuentra en un prestigioso top 20 a nivel MUNDIAL

En los últimos días, se dio a conocer que un futbolista de la Selección Mexicana que ha sido fuertemente criticado en varias ocasiones por sus actuaciones, se encuentra en el top 20 a nivel mundial de mejores futbolistas creando oportunidades a la ofensiva.

Se trata del mediocampista ofensivo de Cruz Azul , Carlos Rodríguez. Charly, según CIES, que es una pagina exclusiva de data y análisis de jugadores de futbol, se ubica en el lugar 20 de un listado de 50 jugadores de todo el mundo, en el que evaluaron a los que más oportunidades crean a la ofensiva.

La lista toma en cuenta los últimos seis meses de partidos de la liga de cada futbolista, por lo que la evaluación de Charly Rodríguez es con Cruz Azul en la Liga BBVA MX.

10 preguntas rápidas con Charly Rodríguez jugador de Cruz Azul

Te puede interesar: Se acabó la incertidumbre: Cruz Azul recibe el anuncio más esperado sobre Charly Rodríguez

Top 20 de los futbolistas más creativos en el mundo según CIES

En el top 20 ce los futbolistas más creativos se encuentran jugadores cómo: Lamine Yamal, Arda Guler, Raphinha, Salah, Kevin de Bruyne, Palmer, Gnabry, ect.

Carlos Rodríguez aparece en el top 20, siendo un dato sorpresivo para muchos al estar compitiendo contra jugadores de equipos de elite.

El mediocampista mexicano supera a jugadores como Florian Wirtz, Omar Marmoush, Malcom Oliveira, entre otros.

Charly, desde hace varias temporadas es jugador inamovible en el once inicial de la Máquina, siendo una de las figuras y de los más creativos en el equipo.

El nivel de Carlos Rodríguez con la Selección Mexicana

Por otra parte, con la Selección Mexicana, Carlos Rodríguez ha sido fuertemente criticado en varias ocasiones pues no ha logrado demostrar el mismo nivel que tiene con la Máquina. Los expertos señalan que es un jugador distinto que ha quedado a deber mucho con México.