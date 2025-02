¿Inesperado? Alexis Vega revela quién es el candidato número uno a ganar la Liga BBVA MX

Alexis Vega, flamante delantero de los Diablos Rojos del Toluca, aseguró en entrevista exclusiva con Christian Martinoli y Azteca Deportes, que en el club escarlata están conscientes de que el América es el máximo favorito para ganar el título en el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, lo cual convertiría a los Azulcremas en un histórico tetracampeón.

En el torneo Apertura 2024, las Águilas del América pasaron por encima del Toluca en los cuartos de final, a pesar de que los Diablos llegaban como sublíder, sin embargo, André Jardine le ganó la partida al entonces entrenador escarlata, Renato Paiva , lo cual caló hondo en Alexis Vega y en varios jugadores del club.

Alexis Vega aseguró que América es el favorito para el Clausura 2025

Christian Martinoli le preguntó a Alexis Vega si en el Toluca ya sabían cómo jugarle al América luego de la dolorosa eliminación en el torneo anterior, ante lo cual el delantero de los Diablos respondió que tienen lo necesario para ganarle, además, alabó el gran nivel del actual tricampeón.

“Sabemos que quedan partidos importantísimos pero el tema es el América, es un equipo en el que todos los jugadores a mí parecer han estado en su prime desde el primer campeonato hasta el tri, todos han estado en su mejor momento, por ahí el tema de lesiones que Kevin estuvo fuera mucho tiempo, pero de ahí en fuera lo ves posición por posición y tienen dos en cada posición que si sale uno el otro puede jugar tranquilamente, uno es bueno y el otro es mejor, eso es muy importante en el equipo”, dijo Alexis Vega en entrevista exclusiva.

Finalmente, Alexis Vega fue claro y aseguró que por calidad de plantel y racha, el América es sin duda el máximo favorito para ganar el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, pero eso sí, hay forma de hacerle daño al tricampeón.

“Siento que se le puede hacer daño al América, no sé le vaya a durar mucho tiempo el tiempo de jugar bien. Mi esposa me preguntaba de los candidatos para este torneo y le dije que el América, para mí es el primero porque lleva el tri y está embalado para ganar un cuarto pero a mí parecer se le puede ganar, el “Turco” los conoce bien y no dudo que se le pueda ganar”, sentenció Alexis Vega.