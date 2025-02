¡Un ídolo! El personaje que convenció a Alexis Vega para regresar al Toluca

Alexis Vega, uno de los delanteros más completos del momento en el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, reveló en exclusiva para Azteca Deportes quién fue el personaje que lo convenció de regresar a jugar con los Diablos Rojos del Toluca luego de que estaba viviendo una etapa bastante complicada con Chivas , en donde ya estaba sufriendo en el tema físico y anímico.

“No disfruté mucho el futbol por el tema del dolor en la rodilla, a veces jugaba infiltrado. Los últimos seis meses ya no jugaba tanto en Chivas, entraba cinco o 15 minutos, después viene el partido ante Pumas y fallo un penal, ya no estaba disfrutando lo que hacía en la cancha y cuando llego a Toluca otra vez sentí ese alivio de lo mediático que era Chivas, de que siempre estabas en el foco de las personas”, dijo Alexis Vega en entrevista con Christian Martinoli.

Sinha, personaje fundamental en el regreso de Alexis Vega al Toluca

Asimismo, Alexis Vega mencionó que al volver al Toluca volvió a disfrutar del futbol nuevamente y aseguró que Sinha , ex jugador e ídolo con los Diablos Rojos y actual presidente deportivo del club escarlata, fue un personaje fundamental para que se diera su regreso.

“Ahora que llegué al Toluca súper relajado, obviamente sé de la presión que tiene el equipo por salir campeón, está más que claro. Fueron Sinha y San Román a hablar a mi casa en Guadalajara que me querían traer y eso fue algo que me convenció muchísimo”, reveló Alexis Vega, quien desde su regreso a los Diablos Rojos suma 11 goles y 14 asistencias en tocas las competencias, contando Liga BBVA MX, Concachampions y Leagues Cup.

Alexis Vega detalla las diferencias entre Paiva y el Turco Mohamed

Finalmente, Christian Martinoli le preguntó a Alexis Vega sobre las diferencias entre los entrenadores Renato Paiva y Antonio “Turco” Mohamed, en donde ambos coincidieron en que se tenía un estilo más vistoso y ofensivo con el portugués, pero que con el oficio del argentino, es más fácil acercarse a levantar un título.

“Lo platicábamos en el vestidor, con Paiva jugábamos muy bonito pero llegaba la Liguilla y no podíamos hacer un gol y ahora con el “Turco” mucha gente puede dar su opinión de que no jugamos a nada pero de eso se trata, imagínate que estemos inestables todo el torneo y en la Liguilla otra cosa, el América se metió en los últimos, por Repechaje y fue campeón. Yo creo que hay que tener paciencia, es una palabra que no me gusta porque los aficionados ya deben estar hartos de ella pero es lo que se necesita más que nunca y que dejen trabajar tranquilo al “Turco” que es lo que necesita”, concluyó Vega.

