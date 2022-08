Alexis Vega sobre el Clásico Tapatío “Son encuentros muy importantes”

El futbolista de Chivas se animó a comentar sobre lo que ha sido compartir con jugadores de Atlas en la previa del All-Star Game y la posibilidad de ser dirigido en algún momento por Diego Cocca.

“Desde el primer momento que nos hemos encontrado en el aeropuerto nos hemos saludado, somos compañeros de trabajo, estamos aquí para un mismo objetivo. Es un entrenador muy bueno, con lo que ha hecho, con el bicampeonato, así que lógico si podría estar con él o no en algún equipo, va a ser el tiempo lo que lo decidirá, puede que en algún equipo nos encontremos y si es así yo encantado de poder estar en sus filas, de poder trabajar con él y llevarnos muy bien”, dijo el delantero del rebaño.

Alexis Vega sueña con ser campeón de goleo con Chivas

Por otro lado, Vega habló del Clásico Tapatío, partido que se disputa este fin de semana.

“Son dos partidos importantes, ahorita no estamos pensando en el fin de semana sino en el presente, que sea el miércoles así que trataremos de disfrutarlo, para mí sería algo bueno anotar un gol ya que no he tenido mucha chance de concretar con mi equipo”, afirmó Alexis.

Te puede interesar: Los fichajes más caros de Chivas en la era Ricardo Peláez

Vega compartió la conferencia con Camilo Vargas

El portero rojinegro, Camilo Vargas se refirió a las diferencias entre la Liga BBVA MX y la MLS y lo que ha sido compartir vestuario con jugadores de Chivas.

“No es entrar en un debate pero creo que él defiende su postura y nosotros defendemos la nuestra, representamos a la liga mexicana y desde el primer momento que estuvimos tenemos la mentalidad también de ganar. Es una muy buena y linda oportunidad para demostrar que la rivalidad queda en la cancha, hoy tenemos una oportunidades convivir en equipo y luego vamos a ser oponentes pero es una oportunidad para demostrar que todo lo que concierne queda exactamente en la cancha” sentenció el portero colombiano.

Te puede interesar: Liga MX vs MLS: Fecha y horario del Juego de las Estrellas