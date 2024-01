Alexis Vega explota contra ex jugador de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul es uno de los equipos que mejor se ha reforzado de cara al Clausura 2024 con cinco incorporaciones oficiales al momento: Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli, Camilo Candido y Gabriel “Toro” Fernández, pero en la Noria aún tienen interés por otros jugadores del mercado nacional, incluido Alexis Vega.

Vega ha tenido los reflectores en las últimas semanas por un acercamiento y una oferta de parte del cuadro celeste al mundialista en Qatar 2022; sin embargo cuando todo parecía ir por buen camino, el fichaje está lejos de concretarse y se ha complicado en las últimas horas. Reportes indican que la negociación no llegó a buen puerto luego de que en la institución celeste pusiera dos clausulas (rendimiento y disciplina) en la oferta del atacante del rebaño.

Algunas versiones mencionan que el jugador se habría negado a firmar y las pláticas habrían frenado, por lo que ahora el fichaje de Alexis Vega se aleja, aunque la oferta sigue en la mesa, todo indica que será complicado ver al delantero vistiendo la playera del equipo al que era aficionado de pequeño.

Ante estos hechos, algunos ex jugadores de Cruz Azul como Emanuel “Tito” Villa se manifestaron en redes sociales, mostrando inconformidad si esto era real y recriminaron al delantero de 26 años, a lo que Alexis Vega reaccionó y respondió a través de redes sociales.

“Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer, Encima con los antecedentes recientes que tiene. La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas. Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera y encima se pone los moños el buen Alexis… ¿Quién sigue?”, publicó Emanuel Villa en su cuenta de twitter, a lo que Alexis le respondió:

“Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías informarte mejor. Y te respondo porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. Abrazo”, respondió Alexis Vega.

Por ahora todo indica que los aficionados de la Máquina se quedarán con las ganas de ver a Alexis Vega en su equipo, y hasta el momento aunque no hay negociaciones en curso por otro jugador, el mercado de fichajes sigue abierto y no se cierra la puerta a una incorporación del mercado nacional en las próximas semanas.

