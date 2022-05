Alexis Vega quiere darle un título más a Chivas

Alexis Vega seguirá siendo rojiblanco, por lo menos hasta 2024. Chivas hizo oficial la renovación del contrato del delantero mexicano y con eso, aseguró a uno de sus mejores jugadores, en los últimos torneos.

Junto a Ricardo Peláez, el ’10' del chiverío apareció frente a las cámaras para hablar de su renovación. Lo hizo además en el lugar donde están los doce títulos de la Liga MX que ha conseguido el club en toda su historia.

Entrevistado para el canal oficial del Rebaño, Alexis Vega fue claro y dijo que va a buscar darle un título más a Chivas. Es por eso que agradeció el esfuerzo de la directiva del Rebaño por renovar su contrato, así como el apoyo que ha recibido siempre de la afición.

“Agradecido con Amaury que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar. A la afición que tanto me ha mostrado su apoyo, me ha arropado de la mejor manera. Muy feliz de poder anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado y estoy seguro que junto a mis compañeros, vamos a poder agregar un campeonato a esas vitrinas”, aseguró.

Sobre el partido que sostendrán ante Pumas en el repechaje del Clausura 2022, Vega aseguró que darán un buen encuentro y buscarán con todo estar en la liguilla.

“Significa gran parte de mi corazón. Le he tomado muchísimo cariño a este gran equipo y voy a representar estos colores como se merece. Nunca imaginé esa sensación de poder besar el escudo del Guadalajara, yo creo que me motivé muchísimo y estoy seguro que vienen grandes cosas. Vamos a hacer un buen partido y vamos a estar en una liguilla”, agregó.

Ricardo Peláez reconoce no fue fácil

El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, reconoció que la renovación de Alexis Vega no fue algo fácil pero aceptó que siempre hubo disposición por parte del atacante.

“No fue fácil por diferentes circunstancias pero siempre hubo disposición de Alexis, no sólo afuera de la cancha, sino adentro que es donde se ganan las oportunidades. Lo mejor es que la afición está muy contenta porque se va a quedar muchos años por aquí. Es uno de los mejores jugadores que hay en México, tiene grandes condiciones futbolísticas. Pocos tienen esa identificación tan rápida con la afición”, sentenció.

