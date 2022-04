Monterrey no oculta su deseo por fichar a Alexis Vega

Víctor Manuel Vucetich y Duilio Davino enviaron su primer mensaje al delantero de las Chivas Alexis Vega , sin ocultar su deseo por verlo en Monterrey en el próximo torneo de la Liga BBVA MX .

Se adelantan al mercado de verano

Alexis Vega sueña con ser campeón de goleo con Chivas

El “Rey Midas” y el directivo de Rayados se presentaron a una entrevista en la que hablaron de diferentes temas, incluido el inminente mercado de verano que se aproxima y en el cual se han comenzado a ligar en rumores los destinos del club regio y el delantero de Chivas.

Viejo conocido para Vucetich

Así lo señaló el histórico entrenador mexicano, quien además tuvo la oportunidad de dirigir al seleccionado azteca en su paso por el Rebaño Sagrado.

“Es un jugador manejable y sencillo. Sí, con la particularidad que tienen todos los jugadores. Todos quieren andar en el momento que sienten ellos. Se sienten reyes del mundo. Sabe que tiene condiciones muy buenas. Sabe que varios equipos lo van a pretender. Eso es evidente. Encaja muy bien con nosotros por su perfil que tiene. Por algunos aspectos a veces se equivocan”, declaró Vucetich en un programa de RG La Deportiva de la Sultana del Norte.

Davino fue más sereno para hablar de Vega

Por su parte, Davino resaltó la relación entre Vucetich y Vega, pero fue un poco más precavido con sus declaraciones y aunque aceptó que se trata de un buen futbolista, se limitó a decir que se trata de un jugador que pertenece a otro equipo y no es momento de hablar de traspasos.

Siguiendo esa misma línea, el antiguo zaguero de la Liga BBVA MX negó que en su reciente viaje a Sudamérica consiguiera cerrar un fichaje para el próximo torneo.

“Es un gran jugador. Víctor incluso lo conoce mucho más que nosotros, pero no es momento de hablar de jugadores. Tiene contrato. Está en otro equipo. Alexis es un buen jugador, sin duda... No. Todavía no. Fuimos a ver 10 o 12 partidos, entre selecciones y futbol local. A ver centros de entrenamiento, conocer directivos. A partir de estos días estamos trabajando con Vuce para planear la temporada que viene”, explicó Davino.

Actualidad de los Rayados

Por el momento, Monterrey se encuentra en puestos de clasificación directa a la Liguilla con 22 puntos. En la jornada doble se medirá con Atlas y Pachuca, mientras que cerrará el Clausura 2022 frente a Tijuana.