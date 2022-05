Alexis Vega: “Sería un error firmar con Chivas y pensar en Europa”

Desde que daba sus primeros pasos en el futbol profesional, Alexis Vega evidenció cualidades que le auguraron un futuro en Europa, uno que él mismo calificó como meta y que, hoy, se ha alejado un poco, tras la renovación de contrato que firmó para permanecer con las Chivas hasta 2024.

Un día después de anunciar la extensión de su estadía, el atacante aclaró que, por ahora, su mente está fija en los éxitos con el Guadalajara.

Alexis Vega sueña con ser campeón de goleo con Chivas

Alexis Vega no quiere pensar en irse a Europa

“Creo que sería un error mío haber firmado y estar pensando en irme a Europa, Yo creo que, si firmé, era porque quería estar acá, seguir representando estos colores”, dijo, en conferencia de prensa.

La rúbrica en el papel, sin embargo, no obliga al ’10' del Rebaño a renunciar a un anhelo que, debido a su calidad, no se entiende inalcanzable.

“El sueño sigue intacto, ese lo tengo desde que tengo uso de razón, desde que empecé a jugar al futbol, pero yo sé que jugando bien aquí y haciendo buenos partidos, Chivas me va a catapultar para poder ir a un equipo importante en Europa”, decretó.

Los 18 goles y 17 asistencias que ha aportado a la causa rojiblanca desde su llegada al equipo en el Clausura 2019 han despertado el interés y desatado el acecho de múltiples clubes, incluso, de la Liga BBVA MX; no obstante, sus posibilidades —por ahora— son nulas.

“Hice un contrato con cláusulas muy importantes, Chivas es ese trampolín para poder ir a Europa, pero uno nunca piensa jugar en otro equipo de México estando en este gran club. Con todo lo que he vivido, estoy encantado. No hay traba, por mi parte estoy muy feliz acá y, si es en México, en Chivas me quiero quedar”, declaró.

La renovación puede tener otras aristas que brinden ventajas a los intereses personales de Vega, como es actividad continua y, por ende, un potencial llamado para formar parte del evento más grande del balompié mundial.

“Estoy con una gran responsabilidad. También por eso fue la decisión de quedarme aquí en Chivas, quiero seguir jugando, tener minutos, quiero seguir consolidándome porque sé que, jugando, tengo muchísimas posibilidades de ir a Selección y poder disputar una Copa del Mundo”, admitió.

Alexis Vega reiteró que, para sellar su permanencia en la Perla Tapatía, también influyó el apoyo del público que, cada 15 días, asiste al estadio Akron y celebra con sus jugadas.

“Estoy plenamente agradecido con toda la afición, con todos los ‘chivahermanos’ que me han dado su muestra de apoyo en cada momento, con mensajes bonitos para mí y mi familia. Tomo esto con mucha responsabilidad, sabía que me quedaba a representar a este gran club como se merece. Estoy contento de tomar esta decisión, este reto, y consciente de que tengo que demostrar en la cancha todo lo que sé hacer”, finalizó.

