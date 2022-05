Para hacer historia en Chivas hay que levantar trofeos: Alexis Vega

El Clásico Tapatío de cuartos de final comienza a calentarse y la tarde de este martes Chivas y Atlas organizaron el día de medios virtual para conocer las impresiones de los protagonistas antes de que inicie la serie el jueves en la casa del Rebaño Sagrado.

Alexis está en su mejor momento

Alexis Vega, recién renovado con Chivas, recordó que es su primera liguilla al cien por ciento físicamente pues en el Guardianes 2020 cuando los rojiblancos llegaron a semifinales, el delantero venía saliendo de una lesión en el tobillo.

“Haciendo buenos partidos en estos clásicos la gente te puede llegar a querer un poquito más, pero yo siento que no basta con esos partidos, no basta con ganarlos o hacer goles. Para quedar en la historia de Chivas hay que levantar trofeos, estoy pensando en eso, poder levantar la 13 con esta institución es un reto para mí y mis compañeros” dijo Vega quien viene de marcarle a Pumas en la reclasificación.

Fernando Beltrán se encuentra bien de la rodilla

Por su parte, el canterano de Guadalajara, Fernando Beltrán aseguró estar bien de la rodilla derecha a pesar de que al terminar el partido del fin de semana se le observó con hielo en dicha zona.

“Desde el partido con Cruz Azul hasta acá, los hemos afrontado como si no hubiera mañana, como si no supiéramos si mañana pasamos o no pasamos, sacábamos el resultado y después pensábamos en el otro, así la vamos a hacer ahora. Vamos en otro panorama, en otra presión porque no la tenemos nosotros la tiene el campeón, estamos tranquilos y al final se va a decidir el domingo” lanzó el ‘Nene’ para dejarle la responsabilidad a los rojinegros.

Chivas vs Atlas por Azteca 7

Este miércoles ambos equipos tendrán el último entrenamiento antes de concentrar para encarar el partido de ida que podrás disfrutar el jueves a partir de las 9 de la noche por Azteca 7 desde el Estadio Akron.