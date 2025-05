¿Alexis Vega se iría al América? Esto predice la inteligencia artificial

El Toluca es el flamante campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX y, sin lugar a dudas, Alexis Vega fue uno de los 10 mejores jugadores del torneo . Tras su increíble temporada en los ‘Diablos Rojos’, varias fuentes locales han revelado que el América quiere llevárselo en el próximo mercado de pases y recurrimos a la inteligencia artificial de ChatGPT para saber qué hará el ‘9’ del Toluca. Según su predicción, Vega no fichará por ‘Las Águilas’ en este 2025 y dio sus motivos.

Según la IA, Alexis Vega no fichará por el América por varios factores. Uno de ellos es la rivalidad que tiene el club azulcrema con Chivas. Cabe recordar que el hoy jugador del Toluca tuvo un pasado en el ‘Rebaño’ y esto podría afectar a su decisión. Por otro lado, ChatGPT menciona que Toluca busca vender a Vega, no prestarlo, ya que América no pagaría una cláusula alta por el ex Chivas. Finalmente, la IA dice que Alexis Vega, quien tiene un jugoso salario , pretende emigrar a Europa.

X: @TolucaFC Alexis Vega no fichará por el América, según la IA.

Por otro lado, tras obtener el título, Vega reveló que su deseo es continuar en el Toluca y buscar el bicampeonato. “Estoy muy contento con todo lo que está pasando. Quiero seguir disfrutando, voy a festejar con 3, 4 o 5 días sin dormir. Después pensar en la Selección y en regresar por el bicampeonato”, fue lo que expresó. Incluso Vega fue consultado por los rumores sobre su traspaso al América y dijo: “Esos son solo rumores. Ahora mi enfoque está en la selección nacional”.

Finalmente, la inteligencia artificial mencionó que los mejores destinos para Alexis Vega en Europa son países como Países Bajos, Bélgica o Portugal, ideales por estilo de juego y vitrina. Otra opción a considerar sería llegar a la MLS debido a sus grandes salarios y siendo un destino cómodo para los mexicanos. Sin embargo, hay que destacar que la IA no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su capacidad de análisis y a su extensa base de datos.

¿Qué se sabe del fichaje de Alexis Vega por el América?

Antonio Briseño, en una entrevista para Paulo Chavira, alejó los rumores sobre el traspaso de Alexis Vega al América: “¿Por qué iría al América? Ya les dije, primero que gane el pase al Mundial de Clubes. El otro día hablábamos, vamos a quedarnos todos contentos. Nosotros campeones, Cruz Azul gana Concachampions y América pasa al Mundial de Clubes. Yo pienso que Alexis va a ir a la Copa Oro con la Selección, por qué Toluca lo prestaría, no sé…”.

“Es evidente que el Mundial de Clubes no se juega cada año, se juega cada cuatro y es una oportunidad para todos, ojalá América pase la verdad, yo prefiero mil veces ver un equipo mexicano que uno de Estados Unidos, ya sé que es el América, pero al final, creo mucho en el mexicano, somos unos chingones“, cerró el futbolista del Toluca y compañero de Vega.