Alexis Vega SIGUE CASTIGADO y se perderá el Querétaro vs Chivas

Este martes 31 de octubre de 2023 comienza la jornada 15 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y arrancan las actividades con cuatro juegos, los cuales son: Querétaro vs Chivas, Toluca vs Puebla, León vs Pumas y Monterrey vs Necaxa.

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es el de Querétaro vs Chivas que se va a disputar en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México). El juego se jugará en el Estadio La Corregidora.

Ambos equipos buscan conseguir los tres puntos para seguir en la lucha por la clasificación a la Liguilla o a Play In. El conjunto de los Gallos llega en el quinceavo lugar con quince puntos conseguidos, tras ganar cuatro juegos, empatar tres y perder siete.

Por el momento, se encuentra tres puntos de los lugares que clasifican a Play In, por lo que en caso de ganar estaría con mayor posibilidades de seguir en la lucha

Por otra parte, Chivas se encuentra en el séptimo lugar con 21 puntos conseguidos tras ganar seis juegos, empatar tres y perder cinco encuentros. Si se lleva la victoria entraría a los lugares de clasificación directa para los cuartos de final.

Fernando Ortiz aclara la situación de Jesús Gallardo

Te puede interesar: OFICIAL: Atlas anuncia a su nuevo DT tras la salida de Benjamín Mora

Alexis Vega fuera de la convocatoria

El conjunto de Chivas compartió en sus redes sociales la lista de los jugadores convocados para un encuentro tan importante. Entre todos los jugadores, Alexis Vega no aparece en la lista y decide Veljko Paunovic únicamente convocar 20 jugadores.

Los convocados para el partido vs Gallos son:

- Porteros: Miguel Jiménez y Óscar Whalley.

- Defensas: Hiram Mier, Jesús Sánchez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Cristian Calderón y Raúl Martínez.

- Medios: Fernando Beltrán, Eduardo Torres, Pável Pérez, Rubén González, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y Yael Padilla.

- Delanteros: Isaac Brizuela, Roberto Alvarado, Ronaldo Cisneros y Ricardo Marín.

📋 Los convocados para el partido de esta noche ⬇️https://t.co/jQIumVGCwy — CHIVAS (@Chivas) October 31, 2023

Te puede interesar: Alineaciones confirmadas: Querétaro vs Chivas | Jornada 15 Apertura 2023