La razón por la que Alexis Vega podría llegar al América

El torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX podría ser el último de Alexis Vega con los colores de Chivas: el atacante de 25 años de edad saldría de El Rebaño Sagrado ante las indisciplinas recientes; por lo tanto, el mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 tendría que buscar un nuevo club para continuar su carrera como futbolista profesional.

Dentro de los rumores de su salida, recientemente, Alexis Vega ha sido vinculado con el Club América. En caso de llegar a Las Águilas, seguiría los pasos de Oribe Peralta, Jesús Molina, Ramón Ramírez, entre otros, como los jugadores que defendieron los colores del conjunto rojiblanco al azulcrema; además, se sumaría a la ofensiva dirigida por Andre Jardine que tiene a elementos como Henry Martín, Julián Quiñones, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, Leonardo Suárez y Alejandro Zendejas.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Te puede interesar: Afición EXPLOTA contra Chivas por reincorporar a Alexis Vega, Cristian ‘Chicote’ Calderón y Raúl Martínez

La razón por la que Alexis Vega llegaría al Club América

Con su salida de Chivas, Alexis Vega buscaría un contrato similar al que tiene actualmente y el Club América es uno de los equipos que podría ofrecérselo; actualmente, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el valor de la plantilla de Las Águilas es de 87.9 millones de euros, la más cara de la Liga BBVA MX, de acuerdo con las cifras presentadas para el torneo Apertura 2023.

Además, el ’10' del Rebaño Sagrado finaliza su contrato en junio de 2024; por lo tanto, desde enero, en caso de que siga como jugador rojiblanco, podría negociar su llegada, como agente libre, a cualquier equipo interesado.

Alexis Vega no rechazaría jugar en el club América

De acuerdo con sus declaraciones, el aún futbolista de Chivas, no descartaría vestir los colores del Club América. Alexis Vega reveló que no rechazaría las ofertas de equipos interesados a lo largo de su carrera. A sus 25 años de edad, el atacante del Rebaño Sagrado tan solo ha defendido los colores de dos equipos en la Liga BBVA MX; sin embargo, no registra títulos a nivel de clubes.

¿Cuál es el salario de Alexis Vega en Chivas?

De acuerdo con información extraoficial, Alexis Vega tendría un sueldo cercano a los 2.5 millones de dólares por temporada. Ahora, en su posible salida de Chivas, el futbolista mexicano buscaría igualarlo en su nuevo club; además, de América, al nacido en la Ciudad de México lo han vinculado con Rayados y Tigres.

Te puede interesar: La cantidad que recibiría el América de la FIFA por la lesión de Diego Valdés