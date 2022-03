Alexis Vega busca renovar con Chivas “lo antes posible”

A pesar de que el delantero de las Chivas, Alexis Vega continúa sin renovar su contrato con la institución, mismo que vence en diciembre de este año, el también seleccionado nacional mexicano mandó un mensaje de tranquilidad a todos los aficionados y aficionadas del cuadro rojiblanco.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes con Omar Villarreal, el jugador de 24 años confesó estar poniendo “todo de su parte” para poder cerrar el arreglo “lo antes posible”.

“Que estén tranquilos, de mí yo creo que siempre he dado lo mejor, he portado los colores como se debe, es una institución que se lo merece. Hemos estado hablando en el tema de mi renovación, de mi parte estoy poniendo todo para que se pueda concretar, pero bueno, al final uno puede querer todo y a veces no se llega a un acuerdo. Estoy tratando de cerrarlo lo antes posible y poder darle muchas alegrías a la afición”, compartió.

El regreso de Alexis Vega contra el América

Después de haber sido suspendido dos partidos por insultar al árbitro Fernando Hernández en la jornada 7 del torneo local frente al Puebla, Alexis Vega reaparecerá en el Clásico Nacional de la fecha 10 contra el América.

“Momentos complicados, uno siempre quiere lo mejor para su equipo, me tocó a mí. Toca aprender de esta forma, de los errores se aprende y bueno, ya no tocar tema con los árbitros, enfocarme en lo mío y buscar los resultados que es lo que queremos”, comentó en referencia al castigo recibido.

De cara al duelo que sostendrán este sábado 12 de marzo (21:00 horas por TV Azteca) , el atacante refirió al mal momento que atraviesan las Águilas, conjunto que marcha en la última posición de la clasificación con seis puntos obtenidos hasta el momento. Por su parte, el Rebaño llegará a este compromiso ubicado en el noveno sitio de la tabla con 11 unidades.

“Ganando nos ponemos en el sexto, séptimo lugar, yo creo que es lo ideal para nosotros este fin de semana y bueno, tratar también de quitarle puntos al rival, de eso se trata el futbol y bueno para nosotros mejor si se quedan allá abajo”, sentenció Vega, quien se perfila para arrancar como titular en el cuadro que dirige Marcelo Michel Leaño.