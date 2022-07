Alfredo Talavera explica por qué no llegó a Chivas

El nuevo guardameta de los Bravos de Juárez, Alfredo Talavera, reconoció que sí hubo intenciones de las Chivas por ficharlo para este torneo, y reveló por qué no fructificaron dichas pláticas.

“Simplemente fue una descoordinación en los tiempos, porque ellos aún seguían jugando su liguilla y no podíamos estar platicando de eso y las oportunidades se dan, no se pudo concretar, no hubo más plática de ellos hacia nosotros, esa fue la realidad y así son las cosas”, dijo a ESPN.

Precisamente su equipo enfrenta este fin de semana al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron, en el primer partido del Torneo de Apertura 2022. El exguardameta del Toluca y los Pumas aceptó que medirse ante el Guadalajara siempre es especial para él, pues es el club que lo formó y le dio la oportunidad de debutar en el máximo circuito.

“Son partidos especiales porque aquí yo llegué a la edad de 14 años, claro que son especiales. Es un reto como lo dices, es volver a empezar para entregar lo mejor, estoy en una de las mejores etapas como futbolista, entonces mientras los sueños están ahí y mientras trabaje por alcanzarlos y Dios además me dé la vida y se me den las oportunidades con salud, podré estar ahí, vamos para adelante y es un gran reto”, aseguró el seleccionado nacional.

Talavera lamenta el fracaso de la Sub 20

Finalmente, ‘Tala’ lamentó el fracaso de la Selcción Sub 20 en el Premundial, derrota que lo marginó tanto del mundial de la categoría como de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es una lástima por todo lo que vive como futbolista para empezar y como ser humano, ya de lo demás pues vienen todas esas estadísticas que van a quedar en la historia, pero al final, es seguir intentando con la nueva generación, dándole nuevas oportunidades a chicos que en torneos como este son determinantes para estos jóvenes que vienen saliendo”.